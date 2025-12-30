“วิน เมธวิน” เปิดซูรีสาขาบรรทัดทอง อวดแฟตการอง 9 รสชาติขนมไทย

“วิน เมธวิน” CEO แบรนด์ SOURI (ซูรี) รุกขยายอาณาจักรความหวานระดับพรีเมียม เปิดสาขา Stand Alone แห่งแรกบนถนนบรรทัดทอง” พร้อมมอบประสบการณ์แบบ “Night Cafe Culture” จุดเช็กอินความหวานยามค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา เน้นนำเสนอความเป็นไทยผ่านดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ และรสชาติพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ยกระดับขนมหวานให้กลายเป็น Lifestyle Destination ที่เข้าถึงความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค
ตั้งเป้าว่า ‘SOURI สาขาบรรทัดทอง’ จะเป็นมากกว่าคาเฟ่ขนมหวาน แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่ผู้คนสามารถแวะมาใช้เวลาแชร์โมเมนต์ดีๆ ได้ทุกค่ำคืน เป็นจุดเช็กอินที่โดดเด่น ถ่ายรูปสวยด้วยสีสันสดใสและการตกแต่งอันเป็นซิกเนเจอร์ แต่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายความเป็นไทย ในรายละเอียดต่างๆ อาทิ ลวดลายกระเบื้องและเคาน์เตอร์ ซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษ โดยใช้สัญลักษณ์และกิมมิกของแบรนด์ มาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบไทย
นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์สำคัญคือ “Exclusive Flavors” ที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับคาแรกเตอร์ของย่าน ซึ่งเป็นตำนานแห่งสตรีทฟู้ด โดยนำแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของขนมไทยขึ้นชื่อ มาร้อยเรียงเรื่องราวใหม่ ผสมผสานความหอมหวานและเทกซ์เจอร์แบบไทย เข้ากับเทคนิคความละเมียดละไมแบบตะวันตก นำเสนอเป็นแฟตการองสไตล์ฝรั่งเศส อันเป็นเอกลักษณ์ของ SOURI มาใน 9 รสชาติสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง, ลอดช่อง, ขนมชั้น, ฝอยทองเม็ดขนุน, บ้าบิ่น, ทับทิมกรอบ, ลูกชุบ, เฉาก๊วย และกล้วยบวดชี เฉพาะที่สาขาบรรทัดทองเท่านั้น และเตรียมเปิดตัว รสชาติไฮไลต์ประจำกรุงเทพฯ โดยเริ่มวางตั้งแต่ 30 ธ.ค. 68 นี้ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ