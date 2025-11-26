“เจ๊อี๊ด ร้านแดงอาหารทะเล” ส่งท้ายโครงการอิ่มจุก 10 บาท จัดหนัก 1,000 ชาม–เฉาก๊วยไม่อั้น รายได้มอบมูลนิธิสว่างเบญจธรรมฯ

สมุทรสงคราม - ร้านแดงอาหารทะเล แม่กลอง เดินหน้าทำความดีไม่หยุด “เจ๊อี๊ด” เจ้าของร้านวัย 70 ปี ทุ่มแรงใจจัดเมนูพิเศษเย็นตาโฟทะเล–ข้าวต้ม–ข้าวแห้งไก่ และเฉาก๊วย ให้กินไม่อั้นเพียง 10 บาท ส่งท้ายโครงการใหญ่ 3 ธ.ค. นี้ รายได้ทั้งหมดมอบทำบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
ร้านแดงอาหารทะเล (เจ้าเก่า) ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ เตรียมจัดกิจกรรมส่งท้ายโครงการ “อิ่มจุก 10 บาท” อย่างยิ่งใหญ่ หลังทำต่อเนื่องทุกวันพุธเพื่อคืนกำไรให้สังคมนานหลายเดือน โดย น.ส.วิลาวัลย์ กอสกุล หรือ “เจ๊อี๊ด” อายุ 70 ปี เจ้าของร้าน ยังคงสานเจตนารมณ์ทำบุญร่วมกับประชาชน โดยเมนูพิเศษทุกจาน–ทุกชามขายเพียง 10 บาท พร้อมกล่องรับบริจาค รายได้ทั้งหมดมอบสาธารณประโยชน์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว
ล่าสุด เจ๊อี๊ดได้นำเงินจากกิจกรรมรวม 80,000 บาท มอบถวายพระครูประภัศร์ สมุทราจารย์ เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา เพื่อนำไปสมทบสร้างรูปหล่อพระอธิการเจริญ สุปัญโญ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งขณะนี้จัดสร้างเสร็จแล้ว เปิดให้ประชาชนกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
เจ๊อี๊ด เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า เกิดจากประสบการณ์ป่วยหนักโรคปลายประสาทอักเสบเฉียบพลันเมื่อปี 2563 ต้องนอนรักษาตัว 52 วัน แม้ขยับร่างกายไม่ได้แต่ยังพูดได้ จึงตั้งปณิธานว่าเมื่อหายดีจะตอบแทนสังคม จึงเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงขายในราคา 10 บาททุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2568 เป็นต้นมา โดยวันเกิดของตนตรงกับวันพุธ 13 เม.ย. 2498 จึงยึดวันพุธเป็นวันทำบุญ
ประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม บางเมนูต้องทำเพิ่มจนถึง 1,000 ชาม โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำแดง และเย็นตาโฟทะเลที่ขายดิบขายดีเป็นพิเศษ
สำหรับกิจกรรมส่งท้ายโครงการ “อิ่มจุก 10 บาท” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 โดยจัดเต็มเมนูเย็นตาโฟทะเล ข้าวต้ม–ข้าวแห้งไก่ รวม 1,000 ชาม พร้อมของหวานเฉาก๊วยกินไม่อั้น เปิดบริการตั้งแต่ 07.00–10.30 น. หรือจนกว่าของจะหมด รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
เจ๊อี๊ด เผยว่า หลังปิดโครงการครั้งนี้ อาจขอชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสุขภาพยังไม่แข็งแรง และตั้งใจจะเดินสายทำบุญตามวัดต่างๆ ก่อน หากร่างกายพร้อมก็หวังว่าจะกลับมาเปิดโครงการ 10 บาทเพื่อสังคมอีกครั้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนและร่วมบุญตามวัน –เวลาดังกล่าว