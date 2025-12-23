“SOURI” ยกระดับแบรนด์ขนมหวานพรีเมียมสู่แลนด์มาร์กแห่งรสชาติและไลฟ์สไตล์ ปักหมุดสาขา Stand Alone แห่งแรกบนถนน “บรรทัดทอง”

SOURI (ซูรี) แบรนด์ขนมหวานฝรั่งเศสร่วมสมัยที่ผสานรสชาติและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน เดินหน้าขยายอาณาจักรความหวานระดับพรีเมียม ปักหมุดเปิดสาขา Stand Alone แห่งแรกบนถนน “บรรทัดทอง” พร้อมมอบประสบการณ์แบบ “Night Cafe Culture” จุดเช็คอินความหวานยามค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา เน้นนำเสนอความเป็นไทยผ่านดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์และรสชาติพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สะท้อนการเติบโตและความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่พร้อมก้าวสู่บทใหม่ ด้วยการยกระดับประสบการณ์ขนมหวานให้กลายเป็นLifestyle Destination ที่เข้าถึงความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค
หลังจากประสบความสำเร็จในการครองใจคนรักขนมหวานชาวไทย จนขยายสาขาเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศกว่า 40 สาขา SOURI แบรนด์ขนมหวานพรีเมียมที่ตั้งใจส่งต่อรอยยิ้มให้กับทุกคน ก็พร้อมก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวสาขา Stand Alone สาขาแรก บนถนนบรรทัดทอง ย่านความอร่อยอันเป็น Lifestyle Hub ของคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น ทั้งยังสะท้อนถึงความพร้อมของแบรนด์ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร CEO และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ เปิดเผยว่า “สำหรับ SOURI การเลือกทำเลไม่ใช่แค่การมองหาพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน แต่เราเฟ้นหา Destination ที่สามารถสะท้อนไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ชัดเจนที่สุด รวมถึงมีความเข้ากันได้ระหว่างคาแรกเตอร์ของแบรนด์กับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ย่านบรรทัดทอง’ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของกรุงเทพฯ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูขึ้นชื่อต่าง ๆ และเป็นย่านที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งเรามองว่า ย่านนี้ไม่ใช่แค่แหล่งรวมสตรีตฟู้ด แต่เป็น Lifestyle Hub ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเหล่านักชิมและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศที่ต่างปักหมุดมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย เราจึงตั้งใจนำประสบการณ์ขนมหวานระดับพรีเมียมของ SOURI มาเติมเต็มให้ย่านบรรทัดทองเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความอร่อยที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่า ‘SOURI สาขาบรรทัดทอง’ จะเป็นมากกว่าคาเฟ่ขนมหวาน แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ผู้คนสามารถแวะมาใช้เวลาแชร์โมเมนต์ดี ๆ ได้ทุกค่ำคืน”
ด้วยความที่เปิดในย่านอร่อยยามค่ำคืน “SOURI สาขาบรรทัดทอง” จึงมุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์แบบ Night Cafe Culture เป็นจุดเช็คอินที่โดดเด่น ถ่ายรูปสวย ด้วยสีสันสดใสและการตกแต่งอันเป็นซิกเนเจอร์ แต่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายความเป็นไทยในรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ลวดลายกระเบื้องและเคาน์เตอร์ซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษ โดยใช้สัญลักษณ์และกิมมิกของแบรนด์มาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบไทย พร้อมรังสรรค์บรรยากาศและแสงสีภายในให้อบอุ่นทว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว แก๊งเพื่อน นักศึกษา หรือคนทำงาน พร้อมมอบประสบการณ์การลิ้มรสแฟตการองและขนมหวานท่ามกลางความคึกคักและมีชีวิตชีวาเแบบที่หาไม่ได้จากสาขาในห้างสรรพสินค้า
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญคือ “Exclusive Flavors” ที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับคาแรกเตอร์ของย่านซึ่งเป็นตำนานแห่งสตรีตฟู้ด โดยนำแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของขนมไทยขึ้นชื่อ มาร้อยเรียงเรื่องราวใหม่ ผสมผสานความหอมหวานและเทกเจอร์แบบไทยเข้ากับเทคนิคความละเมียดละไมแบบตะวันตก นำเสนอเป็นแฟตการองสไตล์ฝรั่งเศสอันเป็นเอกลักษณ์ของ SOURI มาใน 9 รสชาติสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง, ลอดช่อง, ขนมชั้น, ฝอยทองเม็ดขนุน, บ้าบิ่น, ทับทิมกรอบ, ลูกชุบ, เฉาก๊วย และ กล้วยบวชชี ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่ “SOURI สาขาบรรทัดทอง” เท่านั้น และอีกหนึ่งความพิเศษคือ SOURI เตรียมเปิดตัว รสชาติไฮไลต์ประจำกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ด้านอาหารของกรุงเทพมหานครในมุมมองใหม่ที่สนุกและสร้างสรรค์ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นี้ทุกสาขาในกรุงเทพฯ
“การปักหมุดเปิดสาขาใหม่ที่บรรทัดทอง สะท้อนให้เห็นว่า SOURI พร้อมแล้วที่จะก้าวออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยอย่างห้างสรรพสินค้า มาสู่ความท้าทายใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้น โดยในอนาคตเป้าหมายของ SOURI คือการก้าวสู่การเป็น ‘Global Lifestyle Brand' ที่ไม่เพียงขยายสาขาให้ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ยังจะเดินหน้าขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียและระดับโลก โดยอาจเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านและเมืองท่องเที่ยวสำคัญ นอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะแตกไลน์โปรดักต์ใหม่ ๆ มากกว่าแฟตการอง เพื่อให้ SOURI เข้าไปอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง” วิน เมธวิน กล่าว
“SOURI สาขาบรรทัดทอง” พร้อมเติมรอยยิ้มด้วยความหวาน กับแฟตการองและขนมหวานที่เหมาะเป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่รัก ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป มาลิ้มลองรสชาติพิเศษท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นมีชีวิตชีวาในแบบเฉพาะตัวของสาขานี้ได้ทุกวัน เวลา 14.30 - 22.30 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SOURI