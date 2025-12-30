มูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งสนูปี้และผองเพื่อน ฮีลใจสาวกพีนัทส์

มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดย พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิ ชวนเหล่าสาวกพีนัทส์ร่วมส่งต่อพลังใจดีๆ ช่วงเทศกาลแห่งการให้ กับของที่ระลึกการกุศลคอลเลกชันล่าสุด ที่เต็มไปด้วยความสดใสของคาแรกเตอร์ “สนูปี้” (Snoopy) บีเกิลสีขาวผู้เปี่ยมไปด้วยจินตนาการและความมั่นใจ ร่วมด้วยผองเพื่อนสุดคิวท์จากการ์ตูนยอดนิยม “Peanuts” พร้อมเติมรอยยิ้มและมอบพลังบวกแก่ผู้ให้และผู้รับ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
คอลเลกชันนี้หยิบสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของสนูปี้และผองเพื่อน ในโทนสีขาว-ดำ, แดง, น้ำเงิน, เหลือง มาถ่ายทอดลงบนไอเทมหลากหลายถึง 85 รายการ ตั้งแต่แฟชั่นชิ้นเบสิกลุคมินิมอล ของใช้สุดน่ารัก ไปจนถึงไอเทมพกพา พร้อมสินค้าใหม่ที่ทำออกมาเป็นครั้งแรก อย่าง ยางรัดผม เสื้อกีฬา พวงกุญแจ กล่องยา และม่านบังแดดหน้ารถ
คอมพลีทลุควันสบายๆ ในโทนสีสุภาพกับ เสื้อยืด ลายกราฟิกเก๋ๆ, เสื้อแจ็กเกต แมตช์ได้ทุกลุค, กางเกงขาสั้น, ชุดนอน ทั้งแบบกางเกงขาสั้น, ขายาว และเดรสกระโปรง, หมวกแก๊ป, ผ้าพันคอ, กระเป๋าหลากฟังก์ชัน, แผ่นรองเมาส์แบบยาว, ปากกาลูกลื่น, สมุดโน้ต, กระเป๋าดินสอ, หมอนรองคอเมมโมรี่โฟม, ผ้าห่ม, ร่มพับ กันยูวี และแก้วเก็บอุณหภูมิ
ชมรายละเอียดสินค้าได้ที่ https://bit.ly/SNOOPYxRAMA สอบถาม โทร. 0-2201-2222 (ในวันและเวลาราชการ)