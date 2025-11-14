TVH โชว์ฟอร์ม 9M25 กำไรพุ่งทะลุ 485 ลบ. อานิสงค์บริษัทลูกทำผลงานแกร่ง

ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ โชว์ฟอร์ม 9 เดือนแรกปี 2568 กำไรสุทธิพุ่งกว่า 50% ทะลุ 485 ล้านบาท อานิสงค์บริษัทลูกหลัก บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เสิร์ฟผลงานแกร่งต่อเนื่อง กวาดรายได้จากการประกันภัยเพิ่มแตะ 5,724 ล้านบาท สวนภาพรวมตลาดชะลอ โดยเฉพาะกลุ่มธรกิจ Non-Motor โตถึง 10% แม้ในปีนี้ไม่มีเบี้ยประกันภัยจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ส่งซิกโค้งสุดท้ายไตรมาส 4/2568 ลุยแคมเปญสุดพิเศษฉลองก้าวสู่ปีที่ 75 ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ หนุนผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง มั่นใจภาพรวมปี 2568 โตตามเป้าเหนือภาพรวมตลาด
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) หรือ TVH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มี บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (TVI) บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นผู้นำด้าน InsurTech ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในประเทศไทยเป็นธุรกิจหลัก เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2568 ว่า กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 50.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนทะลุ 485 ล้านบาท
โดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกหลัก ยังคงทำผลงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง กวาดรายได้จากการประกันภัยเพิ่มขึ้น 4.8% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน แตะ 5,724 ล้านบาท สวนกระแสภาพรวมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยที่ยังชะลอตัวลง
เบี้ยประกันภัยรับมีการเติบโตที่ดีจากทุกประเภทของการรับประกันภัย โดยเฉพาะ กลุ่มงานประกันภัย Non-Motor ที่เติบโตขึ้นกว่า 10% เทียบจากช่วงเดียวปีก่อน แม้ปีนี้เบี้ยประกันภัยรับจากโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่รัฐบาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดทำให้กับเกษตรกรได้ถูกระงับไป จากการเดินหน้าคิดค้นพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านการให้บริการและการรูปแบบผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ทำให้ประกันภัยไทยวิวัฒน์สามารถทำกำไรจากการรับประกันภัยได้สูงถึงกว่า 810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นายจีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุสำคัญที่ประกันภัยไทยวิวัฒน์สามารถทำผลงานได้แข็งแกร่งต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทำให้สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถออกแบบ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้อัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายรวม (Combine Ratio) ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้ง Agentic AI และ AI Chatbot มาช่วยพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กร ทำให้สามารถบริหารต้นทุนการให้บริการด้านประกันวินาศภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการเข้าถึงหารให้บริการได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ยังได้เดินหน้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นด้วย
สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาส 4/2568 บริษัทเตรียมลุยแคมเปญสุดพิเศษฉลองก้าวสู่ปีที่ 75 ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ และประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่โดยได้ร่วมกับศิลปินเพลงระดับแนวหน้าในการผลิต เพลง “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ” ถ่ายทอดแนวคิด “ประกันภัยเข้าใจง่าย ทันสมัย และใกล้ชีวิตคนรุ่นใหม่” สร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และขยายฐานลูกค้าประกันภัยแห่งอนาคต พร้อมสานต่อโครงการการกุศล “Thaivivat Caring Forward (เป็นโครงการการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันได้มีโอกาสร่วมทำการกุศลร่วมกับทางบริษัท) เพื่อให้ ทุกกรมธรรม์มีความหมาย”
โดย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ได้จับมือกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัยในประเทศไทย มั่นใจภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 เติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง หนุนภาพรวมปี 2568 เติบโตมากกว่าภาพรวมตลาดตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งแบ่งโครงสร้างธุรกิจเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ประกอบไปด้วยธุรกิจประกันวินาศภัยในไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และ 2.กลุ่มธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และหรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว