มูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งต่อของที่ระลึก ผ่านกระต่ายน้อย “Miffy”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



มูลนิธิรามาธิบดีฯ ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของการให้ ผ่านคอลเลกชันของที่ระลึกการกุศลชุดพิเศษ “Miffy” โดยนำคาแรกเตอร์กระต่ายน้อยแก้มป่องสีขาว “มิฟฟี่” (Miffy) มาแปลงโฉมเป็นของที่ระลึกดีไซน์สุดน่ารักหลากหลายไอเทม เพื่อร่วมส่งต่อพลังใจและความสุขผ่านการให้ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความเรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยพลังบวกของ “มิฟฟี่” ที่มีลายเส้นชัดเจน รูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ซับซ้อน และสีสันสดใส มาในโทนสีม่วง ขาว เหลือง เขียว และน้ำเงิน เพื่อความสดใสและเป็นมิตร ทั้งยังเป็นตัวแทนความปรารถนาดี เพราะรายได้จะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

ประกอบด้วยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหลากสไตล์ สวมใส่ได้ทุกโอกาส ทั้ง เสื้อยืด เสื้อฮาวาย เสื้อสเวตเตอร์ เสื้อแจ็กเกต ชุดนอน เดรส กางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว ผ้าพันคอไหมซาติน กระเป๋าหลายดีไซน์ ของใช้และของตกแต่ง รวมถึงชุดเครื่องเขียน























