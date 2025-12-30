เคล็ดลับผิวสวยหน้าหนาว ปกป้องและฟื้นบำรุงผิวอย่างตรงจุด

เมื่ออากาศเริ่มเย็นลงในช่วงปลายปี ผิวของผู้หญิงไทยจำนวนมากมักเผชิญปัญหาผิวแห้งมากกว่าปกติ แม้อุณหภูมิจะไม่ได้ลดลงรุนแรงเหมือนประเทศในแถบหนาว แต่สภาพอากาศที่แห้งลง รวมถึงการใช้ชีวิตในห้องแอร์เป็นเวลานาน ล้วนส่งผลให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่มักถูกละเลยอย่างข้อศอก เข่า หน้าแข้ง หรือหลังมือ ซึ่งเป็นจุดที่แห้งง่ายกว่าที่คิด
ผู้เชี่ยวชาญจากไบเออร์สด๊อรฟ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวระดับโลก และเป็นเจ้าของแบรนด์ NIVEA และ Eucerin อธิบายว่า ต้นเหตุของผิวแห้งในฤดูหนาวไม่ได้เกิดจากสภาพอากาศเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ “สมดุลผิว” เมื่อความชื้นในอากาศลดลง ผิวจะกักเก็บน้ำได้น้อยลง ขณะเดียวกันยังผลิตน้ำมันตามธรรมชาติลดลง ทำให้เกราะป้องกันผิวอ่อนแอ ส่งผลให้เกิดอาการผิวแห้งตึง ลอกเป็นขุย หรือระคายเคืองได้ง่าย โดยเฉพาะหน้าแข้งซึ่งเป็นบริเวณที่มีต่อมไขมันน้อยที่สุด
การดูแลผิวที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริงในชีวิตประจำวัน
เพื่อรับมือกับผิวแห้งในฤดูหนาว ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาอย่างตรงจุด และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ นีเวียจึงเสนอแนวคิดการดูแลผิวแบบ “Minimal Routine” ที่เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์ชัดเจน ด้วยเพียงสองไอเท็มหลัก ได้แก่ NIVEA Body Milk สำหรับบำรุงผิวกายทั่วร่างกาย และ NIVEA Creme สำหรับฟื้นบำรุงบริเวณที่แห้งเป็นพิเศษ
NIVEA Body Milk มีเนื้อโลชั่นแบบน้ำนมที่ซึมเร็ว ให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง 48 ชั่วโมง ผสานคุณค่าจาก Avocado Oil และ Vitamin E ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้กลับมานุ่ม ยืดหยุ่น และสบายผิว เหมาะสำหรับใช้หลังอาบน้ำ โดยเฉพาะในวันที่ผิวรู้สึกแห้งตึงเป็นพิเศษ และยังมีสูตร SPF15 ให้เลือกเพื่อช่วยปกป้องผิวระหว่างวัน
สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าผิวแห้งกร้าน ตึง และแตก NIVEA Creme คือไอเท็มที่ตอบโจทย์ ด้วยเนื้อครีมเข้มข้นและเทคโนโลยี Water-in-Oil ที่ช่วยเคลือบผิวบาง ๆ เพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นอย่างยาวนาน เหมาะสำหรับผิวที่แห้งมาก หรือใช้บำรุงเฉพาะจุด สามารถพกติดกระเป๋าเพื่อเติมความชุ่มชื้นระหว่างวัน
เมื่อผิวแห้งมาก ต้องการการดูแลเชิงลึกจากศาสตร์แพทย์ผิวหนัง
ขณะที่ผิวแห้งระดับปกติสามารถดูแลได้ด้วยการบำรุงทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญจาก ไบเออร์สด๊อรฟ ยังชี้ว่า ผิวแห้งถึงผิวแห้งมาก ต้องการการดูแลที่ลึกกว่านั้น ยูเซอรินจึงพัฒนา Eucerin UreaRepair ในฐานะนวัตกรรมการดูแลผิวแห้งที่อิงศาสตร์ทางการแพทย์ผิวหนัง เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่เพียงการเพิ่มความชุ่มชื้น
หัวใจของ Eucerin UreaRepair คือแนวคิด “ชุ่มชื้น x3” การดูแลผิวอย่างเป็นระบบ ทั้งการเติมน้ำ กักเก็บน้ำ และฟื้นบำรุงเกราะป้องกันผิว ผ่าน Intelligent Formulation ที่ผสานการทำงานของสารสำคัญ ได้แก่ Urea, Gluco-Glycerol และ NMFs, และ Ceramides ช่วยให้ผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นและแข็งแรงในระยะยาว
ยูเซอรินยังออกแบบการดูแลผิวในรูปแบบ Routine Care ตั้งแต่การทำความสะอาดด้วย UreaRepair Shower Gel ที่อ่อนโยนและลดการสูญเสียความชุ่มชื้น ไปจนถึงการบำรุงด้วย UreaRepair Lotion ที่ช่วยฟื้นบำรุงเกราะป้องกันผิวอย่างล้ำลึก โดยเฉพาะสูตร Urea 5% ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่แพทย์ผิวหนังแนะนำ ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแห้งและผิวแห้งมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลลัพธ์ชุ่มชื้นยาวนานถึง 48 ชั่วโมง
เนื้อโลชั่นซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปราศจากพาราเบนและ mineral oil อ่อนโยนต่อผิว สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์ และยังได้รับการยืนยันผลลัพธ์จากการใช้งานจริง โดย 98% ของผู้ใช้ระบุว่าผิวแห้งหยาบกลับมาเรียบเนียนขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ และ 98% รับรู้ว่าผิวชุ่มชื้นยาวนานถึง 48 ชั่วโมง
แม้ฤดูหนาวจะเป็นช่วงเวลาที่ผิวต้องเผชิญความแห้งมากกว่าปกติ แต่ผู้เชี่ยวชาญจาก ไบเออร์สด๊อรฟ ย้ำว่า การเข้าใจสาเหตุของผิวแห้งและเลือกการดูแลที่เหมาะสม และสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงแบบเรียบง่ายในชีวิตประจำวัน หรือการดูแลเชิงลึกสำหรับผิวแห้งมาก ล้วนช่วยให้ผิวกลับมาแข็งแรง ชุ่มชื้น และดูสุขภาพดีได้ตลอดฤดูกาล