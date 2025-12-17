LINE HEALTH - ooca เชื่อมคนไทย 56 ล้านคน ปรึกษาจิตแพทย์ได้ทันที

LINE HEALTH จับมือ ooca (อูก้า) ผู้ให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ชั้นนำ เปิดมิติใหม่ของการดูแลใจ ดึงจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทลายกำแพงความกลัวเรื่องการเข้าหาจิตแพทย์ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และเป็นส่วนตัว ให้คนไทยกว่า 56 ล้านคน เข้าถึง
โดยทาง LINE HEALTH ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ooca เพื่อนำบริการปรึกษาสุขภาพจิตเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์ม LINE ที่คนไทยคุ้นเคย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการ ทำให้การดูแลสุขภาพใจเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตทางอารมณ์แล้วค่อยหาทางแก้ไข
ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่กล้าไปพบจิตแพทย์ คือความกังวลต่อสายตาสังคม การถูกตีตรา ความยุ่งยากในการเดินทาง และการรอคิวที่ยาวนานในโรงพยาบาล ooca จึงเข้ามาตอบโจทย์ด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) ที่มีความเป็นกลาง
ผู้ใช้งานสามารถขอคำปรึกษาจากทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยามืออาชีพได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือมุมส่วนตัว ผ่านระบบวิดีโอคอล (Video Call) หรือแชท โดยจุดเด่นสำคัญคือ “ความเป็นส่วนตัวสูงสุด” ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกปิดกล้องหรือใช้นามแฝงได้ (ในกรณีชำระเงินเองและไม่รับยา) เพื่อความสบายใจในการเริ่มระบายความรู้สึก
ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง ooca เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังว่า เธอเคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าและพบอุปสรรคมากมายในการเข้าถึงการรักษา ทั้งคิวที่ยาวนานและความกังวลว่าคนรอบข้างจะมองอย่างไร
"เทคโนโลยีควรเป็นตัวช่วยลดอุปสรรคและลดอคติเหล่านี้ เราจึงพัฒนา ooca ให้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่าย ทำให้การหาวิธีดูแลใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากและน่าอายอีกต่อไป"
ปัจจุบัน ooca เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า 400,000 คน และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 80 แห่ง โดยมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 ท่านคอยให้บริการ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานหลักคือวัยทำงานอายุ 25–35 ปี ที่มักประสบปัญหาเรื่องงานและความสัมพันธ์
นอกจากการให้คำปรึกษาทั่วไป ooca ยังมีการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินอาการ รวมถึงมีโปรแกรมเฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เช่น การดูแลสุขภาพใจคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด