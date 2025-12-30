เซฟผิวจาก UV ด้วย iblanc Langsat Sun Protection ครีมกันแดดรักผิว ปกป้องครบจบในหนึ่งเดียว

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลวินเทอร์ ยิ่งช่วงอากาศหนาวเย็นผิวยิ่งอ่อนแอถูกทำร้ายได้ง่าย เพราะแสงยูวีตัวร้ายยังคงทำงานตลอดเวลา การปกป้องผิวหน้าจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะครีมกันแดดต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิว ที่สำคัญต้องเป็นไอเทมที่รักผิวหน้าของเราด้วยถึงจะดีที่สุด ใช้แล้วต้องกันแดดได้จริง ไม่ปล่อยให้สิวบุกได้ง่าย เป็นมิตรกับรองพื้น และไม่ทำให้หน้ายมหม่นหมองทั้งวัน ถึงจะเป็นกันแดดที่จริงใจและรักผิวจริง ๆ
ใครกำลังตามหากันแดดที่ใช่ ปกป้องผิวก็เลิศ วันนี้ชวนเปิดใจกับกันแดดยุคใหม่ “iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++” ที่ไม่ใช่แค่กันยูวีได้ แต่บำรุงลึก ฟื้นฟูผิว และป้องกันผิวแก่ก่อนวัยได้ไปพร้อม ๆ กันเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมสกินแคร์ที่รวม “Active ระดับเวชสำอาง” กับ “สารกันแดดนำเข้า photostable” ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว เป็นกันแดดที่คิดค้นมาเพื่อทุกสภาพผิว โดยเฉพาะคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายมาก เนื้อครีมกันแดดให้สัมผัสบางเบาสบายผิว ไม่รบกวนเมคอัพ ไม่ทิ้งคราบ ผิวดูฉ่ำน้ำแต่ไม่มันเยิ้ม และยังให้การปกป้องครบทั้ง UVA, UVB, Blue light อีกทั้งยังมีวิตามิน B3 ช่วยลดความมัน ลดสิว ไม่อุดตันรูขุมขน ไม่มีส่วนผสมของ Avobenzone แอลกอฮอล์ และน้ำหอม ด้วยพลังของสารสกัดหลักจากใบลางสาด สามารถช่วยลดเลือนรอยดำคล้ำจากสิวได้สูงถึง 23% ภายใน 8 สัปดาห์ เป็นอีกหนึ่งบิวตี้ไอเทมที่ควรมีอยู่ในลิสต์ของสกินแคร์รูทีน เพื่อการปกป้องผิวอย่างสมบูรณ์แบบในทุก ๆ วัน
ชวนปกป้องผิวหน้าจากรังสี UV ด้วย ““iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++” ขนาด 30 กรัม ราคา 790 บาท สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ Facebook Page: iblanc thailand เพจหลักบริษัท, Instagram: iblancthailand, Tiktok: @iblanc_official, Shopee:iblanc thailand official, Line: @iblancthailand
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/iblancthailand หรือ Line : @iblancthailand