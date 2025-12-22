“Little Help Thailand” รวมพลังส่งพลังน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านเสื้อยืดและหมวกแห่งความหวัง

จากวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบอย่างมาก นำมาสู่การรวมตัวครั้งสำคัญของกลุ่มจิตอาสาในนามโครงการ “Little Help Thailand: รวมพลังนํ้าใจ สู้ภัยนํ้าท่วมภาคใต้” ซึ่งเกิดจากการผนึกกำลังของบุคลากรชั้นนำในแวดวงแฟชั่น ศิลปะ และบันเทิง นำทัพโดย โรจน์ - ภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE (อิชชู่), เชอรี่ - เข็มอัปสร สิริสุขขะ นักแสดงและนักอนุรักษ์ และ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น เปิดจำหน่ายเสื้อยืดและหมวกแห่งความหวัง “The Shirt of Hope” เพื่อระดมความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
โครงการนี้เกิดขึ้นจากเหล่าจิตอาสาเล็งเห็นว่า นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นแล้ว “กำลังใจ” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประสบภัยต้องการในยามวิกฤต ทางกลุ่มจึงได้ริเริ่มการจัดจำหน่ายเสื้อยืดและหมวกการกุศล “The Shirt of Hope” ในราคาตัวละ 690 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยตั้งเป้ายอดบริจาคไว้ที่ 1,500,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและสนับสนุนการทำงานของทีมกู้ภัยหน้างานทันทีอย่างเร่งด่วน
เสื้อยืดการกุศล “The Shirt of Hope” มีความพิเศษอยู่ที่การผสานงานศิลปะเข้ากับข้อความแห่งแรงบันดาลใจ ตัวเสื้อและหมวกถูกประดับด้วยลายเส้นที่สื่อถึงความอบอุ่นจากปลายปากกาของ “ครูโต” (ม.ล.จิราธร จิระประวัติ) ผสมผสานกับ “ถ้อยคำให้กำลังใจ” ที่มาจากเหล่าผู้มีชื่อเสียงอย่าง เชอรี่ เข็มอัปสร, หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง, ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ และทัพนักแสดงจาก Khemjira The Series (เขมจิราต้องรอด) มาเป็นลวดลายบนเสื้อยืด โดยเป็นเหมือนสื่อกลางในการส่งต่อ “Message of Hope” หรือข้อความแห่งความหวัง ให้ผู้สวมใส่ได้เป็นทั้งกระบอกเสียงและผู้ให้ ในขณะที่ผู้รับปลายทางจะได้รับทั้งทุนทรัพย์และกำลังใจในการกลับมาใช้ชีวิต
โครงการ Little Help Thailand: รวมพลังนํ้าใจ สู้ภัยนํ้าท่วมภาคใต้ ยังวางแผนการดำเนินงานระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยเมื่อระดับน้ำลดลงในช่วงกลางเดือนธันวาคม โครงการจะเข้าสู่ ระยะฟื้นฟู ภายใต้ชื่อ “Back to Life” ที่มุ่งเน้นการมอบปัจจัยพื้นฐานที่เป็น “ของใหม่” เท่านั้น อาทิ ฟูกที่นอนพับได้ หม้อหุงข้าว และชุดชั้นในใหม่ เพื่อลดภาระในการซ่อมแซมและคืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในบ้านได้ทันที ต่อเนื่องไปจนถึงระยะยาวกับโครงการ “New Career, New Hope” ที่จะนำองค์ความรู้ด้านแฟชั่นมาช่วยสร้างอาชีพ ด้วยกิจกรรม “Flood to Fashion” หรือการนำวัตถุดิบที่เสียหายจากน้ำท่วมมาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่ (Upcycling) เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประสบภัยสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอีกครั้ง
ทั้งนี้ กลุ่ม Little Help Thailand ได้ให้การช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบเฉพาะกิจมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรง อาทิ โครงการ Little Help Nepal (ช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล) และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในประเทศไทยหลายครั้งที่ผ่านมา โดยเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส และเข้าถึงพื้นที่จริง และโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใน ทํากิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอนํ้าในพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นต้น
ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังน้ำใจครั้งนี้ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า "Little Help, Big Impact... แค่ช่วยกันคนละนิด ก็สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้” สามารถสั่งซื้อเสื้อยืดและหมวกได้ผ่านช่องทางไลน์ (LINE) @littlehelpthailand http://lin.ee/slaAIVt หรือติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแฮชแท็ก #LittleHelpThailand