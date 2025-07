มีวนา เปิดบูธโชว์เมนูกาแฟสุดครีเอท X “สิริไท” พร้อมเปิดตัวกาแฟอินทรีย์ 7 หมู่บ้านจากป่าต้นน้ำเชียงราย ในงาน Thailand Coffee Fest 2025

มีวนา กาแฟอินทรีย์รักษาป่า ภายใต้ บริษัท มีวนา จำกัด (ในเครือกลุ่มบริษัท พรีเมียร์) ผู้ดำเนินกิจการภายใต้แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม ผลิตกาแฟอาราบิก้าด้วยระบบวนเกษตรอินทรีย์ ผู้ริเริ่มโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า แบรนด์มีวนา เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว แม่สรวย และแม่กรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร 7 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงราย หลังจากได้เปิดตัว แคมเปญ “มีวนา ปลูกมาจนโต… Living Together, Growing Together” พร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพกาแฟไทย โดยในปีนี้ได้เข้าร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 –13 กรกฎาคม 2568 โดยได้นำ กาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนาจาก 7 หมู่บ้านมาให้ได้ลองกัน ที่ บูธ X 02 IMPACT EXHIBITION HALL 5 อิมแพค เมืองทองธานีเตรียมพบกับกิจกรรมภายในบูธมีวนา ที่จะมาสร้างสีสันให้คนรักษ์กาแฟอินทรีย์ ได้ดื่มด่ำกับเมนูสุดพิเศษมากมาย เริ่มด้วย การจับมือกันครั้งแรกระหว่าง แบรนด์ สิริไท แบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเชอรี่ - เข็มอัปสร สิริสุขะ ที่ต้องการสนับสนุนข้าวไทยที่ไม่ใช่แค่ออร์แกนิก แต่มีวิธีการปลูกที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำการเกษตรแบบป่าล้อมนา เพื่อรักษาผืนป่า ซึ่งทำให้ข้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินอย่างเต็มที่ และ กาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา กับปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของเมนูกาแฟอินทรีย์พร้อมไอศครีมวีแกนจากข้าวสิริไท ที่จะมาสร้างความสดชื่นแปลกใหม่ร่วมกัน อาทิ เมนู Affogato เสิร์ฟพร้อมไอศครีมข้าวยาคู, ไอศครีมข้าวเหนียวเปียกลำไย, ไอศครีมรสหวานเย็นน้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อน และ เมนู Espresso Wan Yen Coco เสิร์ฟพร้อมไอศครีมรสหวานเย็นน้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อน โดยวันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 13.00 – 14.00 น. คุณเชอรี่ เข็มอัปสร จะแวะมาทักทายแฟนคลับที่บูธ มีวนา ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 14.00-16.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 16.00-18.00 น. สายกาแฟห้ามพลาด ท่านจะได้เลือกสรรการดื่มด่ำกาแฟที่เป็นสไตล์ของตัวเอง สนุกไปกับกิจกรรม Create Your Own Blend ที่ให้เลือก Mix & Match ระหว่าง เมล็ดกาแฟอินทรีย์ของมีวนา จากทั้ง 7 หมู่บ้าน และ กาแฟจาก The Flavors Coffee Roaster จากทั่วโลก อาทิ Brazil Santos / Cerrado, Columbia Supremo, Ethiopia Wash, Ethiopia Natural และอื่นๆ อีกหลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึง ในวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม ทุกๆ ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. ยังมีกิจกรรม MiVana Coffee Cupping เอาใจนักดื่มกาแฟ ด้วยเมล็ดกาแฟคัดพิเศษจาก 7 หมู่บ้านต้นน้ำเชียงราย ที่เป็นซิกเนเจอร์ของกาแฟมีวนา โดยมีให้เลือกกันถึง 13 ชนิดพิเศษเฉพาะในงาน! เพียงแวะมาที่บูธ มีวนา รับฟรี! MiVana Organic Sparkling Coffee 1 กระป๋อง มูลค่า 59 บาท เพียงกดติดตามเพจ MiVana Organic Forest Coffee และเมื่อถ่ายรูปคู่ MiVana Organic Sparkling Coffee แล้วโพสต์ช่องทางโซเชียลมีเดียของท่าน พร้อมใส่ #ปลูกมาจนโต และ #มีวนาชวนปลูก10000ต้น รับฟรี! MiVana Signature Drip 1 ซอง มูลค่า 55 บาท (หมายเหตุ สินค้ามีจำนวนจำกัด)มีวนา อยากเชิญชวนทุกท่านแวะมาทักทายกันที่ บูธ X02 เพราะนอกเหนือจากกิจกรรมดีๆ แล้ว เรายังได้เตรียมโซน MiVana Exhibition ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศป่าต้นน้ำเชียงรายของทั้ง 7 หมู่บ้าน อีกทั้งยังได้ร่วมแคมเปญ “มีวนา ปลูกมาจนโต…MiVana Living Together, Growing Together” “มีวนาชวนปลูก 10,000 ต้น” เพื่อรักษาป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม เพียงดื่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา โดยทุกๆ 7 แก้ว จะเท่ากับการส่งต่อต้นกล้าให้ป่าต้นน้ำ 1 ต้น เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2568สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook: http://bit.ly/3GtvXz5 Instagram: http://bit.ly/44QmDOU Website: www.mivana.co.th