เปิดตัวโรงแรมแอนดาซแห่งแรกในกรุงเทพฯ ณ โครงการ วัน แบงค็อก ท่ามกลางพลังเมืองและความร่มรื่นของสวนลุมพินี

แอนดาซ วัน แบงค็อก เปิดประตูต้อนรับอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นับเป็นโรงแรมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่มอบประสบการณ์ให้แก่นักเดินทางที่อยากสัมผัสกรุงเทพฯ ในมุมใหม่ให้เต็มที่ที่สุด แอนดาซ วัน แบงค็อก ตั้งอยู่ภายใน วัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการขนาดใหญ่ที่ครบครัน ใจกลางกรุงเทพฯ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานเกรดพรีเมียม ศูนย์กลางการช็อปปิ้งและไลฟ์สไตล์เหนือระดับ โรงแรมระดับลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์ อาคารที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ ศูนย์แสดงนิทรรศการและคอนเสิร์ตฮอลล์ระดับโลก แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับพื้นที่สาธารณะเปิดโล่งและพื้นที่สีเขียว แอนดาซ วัน แบงค็อก พร้อมทำหน้าที่เสริมทัพ แอนดาซ พัทยา จอมเทียน บีช ในฐานะโรงแรมแอนดาซแห่งที่สองในประเทศไทย
แอนดาซ วัน แบงค็อก ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของสถานีโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทย และมีทำเลอันโดดเด่นบนบริเวณที่นับว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และความทันสมัยบรรจบกัน ตัวโรงแรมฯ ตั้งอยู่ติดสวนลุมพินี มอบทัศนียภาพกว้างไกลของพื้นที่สีเขียวที่โดดเด่นที่สุดของเมือง เป็นความสงบที่ตัดกับบรรยากาศอันคึกคักมีชีวิตชีวาของใจกลางกรุงเทพฯ อีกทั้งโรงแรมฯ ยังสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างไร้รอยต่อ โดยการเข้าถึง MRT สถานีลุมพินีได้โดยตรงภายในโครงการ วัน แบงค็อก ช่วยให้การเดินทางสู่ทุกจุดหมายเป็นไปอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ทำเลของโรงแรมฯ ยังใกล้ทางด่วน ช่วยให้เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แอนดาซ วัน แบงค็อก เป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบ ทั้งสำหรับการท่องเที่ยวในเมือง และการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายทั่วโลก
“กรุงเทพฯ คือเมืองที่ไม่เคยปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็น พร้อมเผยโลกใหม่ให้กับผู้ที่ช่างสังเกต และหลงใหลในการค้นหาอยู่เสมอ” นาย อมาร์ ลัลวานี่ ประธานและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ สำหรับส่วน "ไลฟ์สไตล์" ของเครือไฮแอท (Amar Lalvani, President and Creative Office, Lifestyle Group – Hyatt) กล่าว “เรามั่นใจว่าแอนดาซ วัน แบงค็อก จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะเมืองอย่างแท้จริง โดยเป็นโรงแรมที่สะท้อนและเฉลิมฉลองพลังสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ในแบบที่มีเอกลักษณ์ของแอนดาซ—การเชื่อมโยงกับสถานที่อย่างลึกซึ้งและมีความหมาย การเปิดตัวครั้งนี้ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวออกมาอย่างร่วมสมัย และเราพร้อมต้อนรับแขกสู่ประสบการณ์ที่สะท้อนกรุงเทพฯ ในมุมที่มีชีวิตชีวา น่าค้นหา และสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่รู้จบ”
คำว่า Andaz มาจากภาษา ฮินดี หมายถึง “สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเอง” ปรัชญาเรื่องความเป็นเอกลักษณ์และการเข้าถึงเรื่องราวท้องถิ่นถูกถ่ายทอดผ่านงานออกแบบที่หยั่งรากในบริบทของพื้นที่ พร้อมเฉลิมฉลองเรื่องราวของย่านถนนวิทยุและจังหวะชีวิตอันทันสมัยของกรุงเทพฯ
โรงแรมมีห้องพักและสวีทจำนวน 244 ห้อง ขนาดตั้งแต่ 38 ตารางเมตร ไปจนถึง ขนาด 137 ตารางเมตร สำหรับ Poolhouse และ ขนาด 197 ตารางเมตร สำหรับ Presidential Suite โดยภายในห้องพักโดดเด่นด้วยการออกแบบร่วมสมัยที่กลมกลืนกับเสน่ห์แบบไทย และห้องพักส่วนใหญ่มาพร้อมวิวสวนลุมพินี มอบทิวทัศน์สีเขียวสงบ และเป็นพื้นที่พักใจจากความวุ่นวายของเมือง
ห้องน้ำตกแต่งด้วยหินอ่อน ทุกห้องมีฝักบัวเรนชาวเวอร์ และผลิตภัณฑ์อาบน้ำ BYREDO กลิ่น Eleventh Hour พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ มินิบาร์ โดยหนึ่งในสิทธิประโยชน์คือเครื่องดื่มประเภทไร้แอลกอฮอล์พร้อมของว่างท้องถิ่นเพลิดเพลินได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สมาร์ททีวีขนาด 65 นิ้ว Wi-Fi ความเร็วสูง เครื่องชงกาแฟ Nespresso และเครื่องเป่าผม Dyson ที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบายในการเข้าพัก
ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ Andaz Lounge ตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพบปะอันเป็นหัวใจของโรงแรมฯ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มและของว่าง และค็อกเทลยามเย็น เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรื่องราวและไอเดีย โดยมี Andaz Hosts พร้อมดูแลและแนะนำประสบการณ์ผ่านมุมมองของคนท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มการเข้าพักให้พิเศษยิ่งขึ้น โรงแรมฯ มอบพื้นที่ชั้น 7 ให้เป็นจุดหมายแห่งการผ่อนคลาย มีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้กลางแจ้งพร้อมวิวสวนลุม และฟิตเนสอุปกรณ์ครบครัน