โลกใต้ทะเลในมุมมอง “ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย”

สยามพารากอน จัดนิทรรศการ TIDE OF TOMORROW ผลงานเดี่ยวครั้งแรกของ ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพข่าวแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมสัมผัสความงดงามของท้องทะเล และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในโลกใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับผลงานของศิลปินไทย ให้ทัดเทียมกับศิลปินชั้นนำจากประเทศต่างๆ สู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และสานต่อการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวงการศิลปะไทยและงานศิลปะระดับโลก
ภายในพิธีเปิดนิทรรศการมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ร่วมงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับศิลปิน โดยมี เจย์ สเปนเซอร์ กก.ผจก. Woof Pack Bangkok และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และความร่วมมือพันธมิตรทางศิลปะ บจก.สยามพิวรรธน์ จำกัด, จริยดี สเปนเซอร์ ที่ปรึกษาด้านพันธมิตรทางศิลปะ และชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บจก.สยามพิวรรธน์ ร่วมให้การต้อนรับ
นิทรรศการนี้รวบรวมภาพถ่ายของศิรชัย ที่ได้ร่วมงานกับองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่าง IUCN, Save Our Seas Foundation, WildAid, Ocean Conservancy และ curated โดย เอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพและ บรรณาธิการภาพนิตยสาร National Geographic Thailand จัดแสดงภาพถ่ายโลกใต้ท้องทะเลเพื่อสะท้อนปัญหาของท้องทะเลไทย ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่ได้แบกรับภาระจากการใช้ประโยชน์อย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาชายฝั่ง, การทำประมงเกินขนาด และมลพิษ
ผู้สนใจยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ด้วยการสั่งจองผลงาน 9 รูป โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์และชุมชนประมงท้องถิ่น 9 โครงการ ตั้งแต่วันนี้-5 ม.ค. 69 ณ Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน