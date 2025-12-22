xs
โลกใต้ทะเลในมุมมอง “ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย และเอกรัตน์ ปัญญะธารา
สยามพารากอน จัดนิทรรศการ TIDE OF TOMORROW ผลงานเดี่ยวครั้งแรกของ ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพข่าวแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมสัมผัสความงดงามของท้องทะเล และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในโลกใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับผลงานของศิลปินไทย ให้ทัดเทียมกับศิลปินชั้นนำจากประเทศต่างๆ สู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และสานต่อการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวงการศิลปะไทยและงานศิลปะระดับโลก

ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี และดร. เพชร มโนปวิตร
ภายในพิธีเปิดนิทรรศการมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ร่วมงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับศิลปิน โดยมี เจย์ สเปนเซอร์ กก.ผจก. Woof Pack Bangkok และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และความร่วมมือพันธมิตรทางศิลปะ บจก.สยามพิวรรธน์ จำกัด, จริยดี สเปนเซอร์ ที่ปรึกษาด้านพันธมิตรทางศิลปะ และชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บจก.สยามพิวรรธน์ ร่วมให้การต้อนรับ

เจย์-จริยดี สเปนเซอร์ และชนิสา แก้วเรือน กับผู้ร่วมงาน
นิทรรศการนี้รวบรวมภาพถ่ายของศิรชัย ที่ได้ร่วมงานกับองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่าง IUCN, Save Our Seas Foundation, WildAid, Ocean Conservancy และ curated โดย เอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพและ บรรณาธิการภาพนิตยสาร National Geographic Thailand จัดแสดงภาพถ่ายโลกใต้ท้องทะเลเพื่อสะท้อนปัญหาของท้องทะเลไทย ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่ได้แบกรับภาระจากการใช้ประโยชน์อย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาชายฝั่ง, การทำประมงเกินขนาด และมลพิษ

ผู้สนใจยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ด้วยการสั่งจองผลงาน 9 รูป โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์และชุมชนประมงท้องถิ่น 9 โครงการ ตั้งแต่วันนี้-5 ม.ค. 69 ณ Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน

ชำนัญ ภักดีสุข และทัตวร สุกัณศีล

อัครรัฐ วรรณรัตน์

สิรี อุดมฤทธิรุจ และลูกชาย

นภนิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา และศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย











