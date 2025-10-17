ม.รังสิตจัดบรรยายพิเศษ “มาเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก National Geographic

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ribhu Vohra ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจาก National Geographic มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลก ภายในงานมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนใจและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวจริงของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยผู้บรรยายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านความยั่งยืน (Sustainability Awareness) และการพัฒนา “ทักษะแห่งอนาคต” ที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บรรยายและนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้ แนวคิดใหม่ และแรงบันดาลใจในการนำแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการระดับนานาชาติ และตอกย้ำเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต