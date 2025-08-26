“พอล สมิธ” เปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ที่เอ็มควอเทียร์

พอล สมิธ (Paul Smith) แบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากอังกฤษ จัดงานฉลองเปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ในประเทศไทย ณ ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ พร้อมอัปเดตไอเท็มจากคอลเลกชัน Autumn/Winter 2025 โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากดีเจชั้นนำที่มาร่วมสร้างสีสันและความครื้นเครงให้กับงาน โดยมีคณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป หรือ CMG ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้แทนบริหารแบรนด์พอล สมิธ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ อย่าง จริยดี สเปนเซอร์, อรรคพล ฤทัยยานนท์, วิไลลักษณ์ ทองเจือ, ไพชยนต์ ทองเจือ และ กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ เป็นต้น และดารานักแสดงแถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ กองทัพ พีค, จิตรพล โพธิวิหค, ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, ทิพนารี วีรวัฒโนดม และ ทสร กลิ่นเนียม ที่มาในลุคเรียบหรูแบบฉบับ Classic With a Twist ของแบรนด์ Paul Smith กับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Autumn/Winter 2025 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับช็อปใหม่ของพอล สมิธ ในครั้งนี้
พอล สมิธ สาขาศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของแบรนด์ในประเทศไทย ด้วยการเปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งที่ 2 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ดีไซน์ที่ออกแบบให้สะท้อนตัวตนอันมีชีวิตชีวาของแบรนด์ได้อย่างเด่นชัดตั้งแต่บริเวณด้านหน้าร้าน การตกแต่งภายในร้าน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่คัดสรรและสั่งทำเป็นพิเศษ มาพร้อมสินค้าที่ครบครันทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ไปจนถึงของแต่งบ้าน โดยจัดงานฉลองเปิดตัวช็อปสุดยิ่งใหญ่ พร้อมชวนทุกคนมาสัมผัสความพิเศษของช็อปพอล สมิธ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
ภายในสโตร์ออกแบบให้สะท้อนตัวตนอันมีชีวิตชีวาของแบรนด์ได้อย่างเด่นชัด เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าร้านที่โดดเด่นด้วย Façade สีแดง พร้อมเพิ่มลูกเล่นด้วยภาพวาดลายเส้นของเซอร์พอล สมิธ ที่ถูกสลักลงบนแผ่นหินปูน เติมความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ภายนอกได้อย่างลงตัว ภายในร้านได้รับแรงบันดาลใจจากร้านพอล สมิธ แห่งแรกในเมืองนอตติงแฮม โดยมีไฮไลต์สำคัญคือฉากสี่เหลี่ยมขนาด 3 x 3 เมตรที่ตั้งอยู่กลางร้าน
นอกจากนี้ เซอร์พอลได้เพิ่มลูกเล่นที่เปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านกระจก “Fun House Mirror” ที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสาขานี้โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยเพิ่มเสน่ห์เฉพาะตัวและสร้างอารมณ์ขัน บริเวณผนังด้วยโปสเตอร์เพลงสไตล์วินเทจจากวงดนตรีโปรดของเซอร์พอล ไม่ว่าจะเป็น The Rolling Stones หรือ Oasis ซึ่งจัดวางไว้อย่างมีสไตล์บริเวณห้องลองเสื้อ ด้านเฟอร์นิเจอร์ได้ผสมผสานเฟอร์นิเจอร์วินเทจสั่งทำพิเศษเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัยอย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยบริเวณ Paul Smith art walls แสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดโดยศิลปินชาวอังกฤษ Nigel O’Neil หรือโปสเตอร์นิทรรศการของ Pablo Picasso ซึ่งช่วยหลอมรวมโลกของแฟชั่นและศิลปะให้เป็นหนึ่งเดียว มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน
#CelebOnline #PaulSmithFashion @paulsmithdesign #PaulSmithTH