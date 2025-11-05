เจ้าชายเอ็มมานูเอล ฟิลิเบอร์โต เสวยพระกระยาหารค่ำกับเหล่าไฮโซไทย

ระหว่างที่ “เอ็มมานูเอล ฟิลิเบอร์โต” เจ้าชายแห่งเวนิส และประมุขของราชวงศ์ชาวอย (HRH the Prince of Venice Emanuele Filiberto di Savoia ) แห่งอิตาลี พร้อมด้วยผู้ติดตาม ได้เสด็จมาทรงถวายอาลัยหน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ประเทศไทย กับเสด็จไปทรงลงพระนามแสดงความอาลัย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904
จากนั้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพระองค์ได้ร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำร่วมกับเหล่าไฮโซของไทย โดยมี พณฯ ท่าน เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย เป็นผู้จัดถวาย ณ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, ฟา เบเนเดทตี้, เจย์-จริยดี สเปนเซอร์, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธุ์, หลุยส์ เตชะอุบล, อัครรัฐ วรรณรัตน์, วฤธ หงสนันทน์ และอัครวัฒน์ ศรีณรงค์ เป็นต้น
Cr.Pausikanya