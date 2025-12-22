ขุนพล อิสสระ ได้ลูกชายคนที่ 2 แล้ว

หลังจากที่เมื่อปี 2566 "เอิน-อรชพร รุจิชลาดล" ภรรยาของ “ขุนพล อิสสระ” คลอดลูกสาวเป็นสมาชิกคนแรกของครอบครัว ชื่อ “น้องคีรี” จนมาในปีนี้ 2568 เมื่อไม่นานมานี้ขุนพลก็โพสต์ภาพว่าภรรยาได้คลอดลูกคนที่ 2 อีกแล้ว เป็นลูกชายหน้าตาน่าเอ็นดู ชื่อ “น้องขุนเขา” ทำเอาในครอบครัวต่างดีใจกันยกใหญ่ เพราะก่อนหน้านี้ได้ลูกสาวหนึ่งคนและมาคราวนี้ได้ลูกชายอีกหนึ่งคนสมใจ ส่วนขุนพลเองก็โพสต์ข้อความสุดประทับใจสั้นๆ ว่า “ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้น - สวัสดีขุนเขา! จนมีเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างเข้ามาอวยพรกันอย่างคึกคัก
Cr.Khunpoli