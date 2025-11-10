ทายาทไฮโซ แต่งงานชื่นมื่นกันอีกคู่

ช่วงนี้ลมหนาวเริ่มโชยมาแล้ว หลายคู่จึงถือฤกษ์ดีจัดงานแต่งงานกันอย่างคึกคัก ล่าสุด “หนุ่ม ณ–จิรัฎฐ์ บุญสูง” ลูกชายคนโตของ “แอ๋–ฤาชุตา บุญสูง” กับ “เอก–วัฒนชัย อนุรัฐพันธ์” ได้จูงมือสาวสวย “ชาช่า–ชัญญา (รัตตกุล) จีระพันธุ์” ลูกสาวของ “อภิชาติ-ปริยา จีระพันธุ์” ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของ “ไพโรจน์ รัตตกุล” เข้าสู่ประตูวิวาห์กันอย่างหวานชื่น ท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นจากคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนิทสนมเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ก่อนจะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” ทำเอาแขกเหรื่อในงานเต้นกันกระจาย
