“รัตตินันท์ คลินิก” โชว์งานปั้น ฉลอง 26 ปีฝีมือ “วายุพัด รัตนเพชร”

ดำเนินธุรกิจเมดิคอล แคร์ มาจนถึงปีที่ 26 ของ รัตตินันท์ คลินิก นพ. สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ และ พญ. รัตตินันท์ ตรีรัตน์ ฉลองความสำเร็จในแบบ “The Aesthetic Wisdom” ที่ผสานศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กับศิลปะแห่งการคราฟต์รูปร่างและผิวพรรณเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการจัดนิทรรศการงานปั้นจากศิลปินไทยรุ่นใหม่ “วายุพัด รัตนเพชร” ศิษย์เก่าและอาจารย์สอนพิเศษจากรั้วศิลปากร ณ รัตตินันท์ คลินิก ชั้น 15 พร้อมเปิดตัว “Aesthetic Community Center” คลินิก ชั้น 15 ส่วนต่อขยายที่เน้นการดูแลแบบครบมิติอีกด้วย
งานแสดงหุ่นปั้นเป็นการนำเสนอผลงานประติมากรรม ที่เกิดจากการผสมผสานความเหมือนจริง แบบ “Academic Realism” เข้ากับความงดงามแบบอุดมคติ เป็นการศึกษา-ค้นหาความสมดุลระหว่างความเป็นจริงและอุดมคติ ถ่ายทอดอารมณ์ ประสบการณ์ และความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านรูปปั้นที่หลอมรวมพหุวัฒนธรรมแบบตะวันตก กับกลิ่นอายแบบไทยประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวายุพัด ประติกรดาวรุ่งที่มีงานแสดงโชว์ทั้งในและต่างประเทศมากมาย
นอกจากหุ่นปั้นกว่า 10 ชิ้น วายุพัดยังได้ปั้นงาน “Age of Beauty” ซึ่งเป็นการสำรวจความงามที่เกิดจากร่างกายมนุษย์ และความงามที่เหนือกาลเวลาของประติมากรรมกรีก ที่โชว์ความสมส่วนแห่งมวลกล้ามเนื้อของผู้ชาย ให้ชมกันแบบสดๆ มอบให้กับรัตตินันท์ คลินิก โดยเฉพาะ
ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์-นักร้องและผู้บริหาร, อรวรรณ อิงคสิทธิ์-นักธุรกิจและจิลเวลรีดีไซน์เนอร์, สิริวงษ์ สุขเกษมสิน-แฟชั่นสไตลิสต์, ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล-นักธุรกิจ, วรรธนา วีรยวรรธน-นักร้อง นักแต่งเพลง นักเขียนบท, สมนึก คลังนอก-ศิลปินภาพวาดลายเส้น, พรนภา เกียรติศรีชาติ-แฟชั่นดีไซเนอร์ และคนอื่นๆ อีกมากมาย