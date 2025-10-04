ฝน รติรส คลอดลูกแล้ว!

ตื่นเต้นแทนเลยทีเดียว เมื่อทราบว่า “ฝน-รติรส จุลชาต” คลอดลูกแล้วเป็นลูกชาย แถมพร้อมประกาศชื่อว่า “น้องเป็นใจ” โดยโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียมีใจความว่า ...สวัสดีครับ ผมชื่อ “เป็นใจ” ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับลุงป้าน้าอาทุกคนด้วยนะครับ... และมี "ป๊อง - รุจจิ์ จุลชาต" สามีแชะภาพเคียงข้างด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื้นตันใจ โดยเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก
สำหรับฝน รติรส เป็นพระสหายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล ปัจจุบันเธอรับหน้าที่เป็น รองประธานและกรรมการบริหารแบรนด์ SIRIVANNAVARI ด้วยพื้นฐานที่เธอจบวิศวกรรมเคมี และเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจต่างประเทศ ทำให้เธอดูแลภาพรวมทางด้านบริหาร โดยเฉพาะด้านการวางแผน และเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะหรือแฟชั่นก็ตาม
Cr.Ratirod_fon