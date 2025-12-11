ส่องต้นคริสต์มาสบ้านเซเลบ จัดใหญ่จัดเต็มขนาดไหน?

นับถอยหลังสู่เทศกาลท้ายปีสุดสำคัญ ที่หลายคนตั้งตารอคอย อย่าง วันคริสต์มาส ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ หรือว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความครึกครื้นของงานเลี้ยงสังสรรค์ ไปจนถึงการช็อปปิ้งวินเทอร์เซลส์ที่จัดหนักจัดเต็มกันส่งท้ายปี และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือ ความสนุกสนามในการตกแต่งประดับประดาสถานที่ให้กับธีมเฟสทีฟ โดยเฉพาะ การแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาสและไฟประดับสวยๆ พร้อมสารพัดของขวัญ ที่หลายบ้านมักจะทำกันเป็นธรรมเนียมทุกปี ซึ่งในปีนี้ก็ไม่น้อยหน้ากัน ลองไปดูกันสิว่า ต้นคริสต์มาสใครจะสวยงามอลังการกว่ากัน
เริ่มจากต้นคริสต์มาสของ “ขนมจีน กุลมาศ และสามี เคน-ขันธ์เพชร สารสาส” ที่อุทิศพื้นที่โถงบันได ติดตั้งต้นคริสต์มาสต้นใหญ่มาในธีมสีขาว ทั้งไฟระยิบระยับทั่วต้น พร้อมตกแต่งด้วยโบว์ขาวและเทียน เรียกได้ว่าเหมือนต้นคริสต์มาสในเทพนิยายเลยทีเดียว
ส่วนต้นคริสต์มาสไซส์บิ๊กเบิ้ม มาในธีมขาวเช่นเดียวกัน แต่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม่ประดับ ก็ทำให้ต้นคริสต์มาสของ เก๋-ชลลดา สิริสันต์ ที่ตั้งอยู่ข้างบันไดราวกระจก ก็ดูสวยแตกต่างออกไป
“ปิ๊ง-ฐิตวัฒน์ วัชโรทัย” เลือกใช้ “ต้นคริสต์มาสสด”จากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม มาแต่งบ้าน โดยเติมความสวยงามด้วยลูกบอลสารพัดสี พร้อมไฟประดับ ลายเป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่ทำร่วมกับลูก
ด้าน “คุณหญิงแอร์-ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์” ที่ใช้ต้นคริสต์มาสสดจากแหล่งเดียวกัน แต่เลือกแต่งด้วยโทนสีแดง ทั้งริบบิ้นประกับทั่วต้น พร้อมด้วยพรมแดงแมรี่คริสต์มาส ก็ทำให้สวยหวานไปอีกแบบ
สำหรับบ้านนี้นอกจากจะมีต้นคริสต์มาสแล้ว คุณแม่คนสวย “นิหน่า-สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา” ก็ไม่ลืมจัดพร็อบเทศกาลนี้ให้กับลูกๆ น้องแพทริก และน้องริต้า แบบครบครัน ทั้งถุงเท้ารับของขวัญซานต้า และ Disney Plush Advent Calendars ให้ได้เปิดลุ้นของขวัญกันทุกวัน
“ดุ๋ง-พาที สารสิน และ บี ปิติภัทร” แม้จะงานยุ่งมากขนาดไหน ฝ่ายภรรยาเพิ่งจะเสร็จจากภารกิจแม่งานที่ดูแลจัดงานของโรงเรียนคิงส์คอลเลจจบไปหมาดๆ ก็ไม่ลืมจัดหาต้นคริสต์มาสมาประดับบ้าน ให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาล
เช่นเดียวกับ คุณแม่สาว “โอบอุ้ม-รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา” ก็ไม่พลาดออเดอร์ต้นคริสต์มาสมาให้น้องไอออนได้ฉลองวันสำคัญ
“อุษณา มหากิจศิริ กับก้อง-กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ก็มีต้นคริสต์มาสที่ประดับไฟอย่างสวยงาม แถมยังเป็นเจ้าภาพจัดปาร์ตี้พรีคริสต์มาสให้กับกลุ่มเพื่อน พร้อมรวบจัดงานวันเกิดให้กับ สาวก้อย-ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ ไปในวาระเดียวกันเลย
ขณะที่ สาวคิมเบอร์ลี่ ก็เปิดบ้านโชว์ต้นคริสต์มาสต้นสวย ที่เข้ากับบ้านสวยๆ ของเธอ เชิญแก๊งเพื่อนสาวสุดสนิท เช่น ญาญ่า, โบว์ เบญจวรรณ มาดินเนอร์และปาร์ตี้ชุดนอนฉลองคริสต์มาสล่วงหน้ากันสุดสนุก