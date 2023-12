คริสต์มาสสีชมพู “สามย่าน มิตรทาวน์”

รายละเอียดเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก @SAMYANMITRTOWN





ภาพ: ชยวรรศ มานะศิริ

ต้นคริสต์มาส สีหวานแหวว กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งสามย่าน พร้อมลานถ่ายรูป Wish list Playground ที่เนรมิตทุกอย่างเป็นสีชมพูสดใส ธีมคริสต์มาสสีชมพู Make A Wish Tree - Samyan Mitrtown Celebrate Life New Year 2024 เฉดสีที่สะท้อนความสร้างสรรค์ ลบคำจำกัดความที่มีแต่ความหวาน ให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นใครว่างๆ อยากหาจุดเช็กอิน ถ่ายรูป สีสันของคริสต์มาส ทั้งกลางวันไปจนถึงยามค่ำคืน ลองแวะไป Make A Wish Tree และ Wish list Playground กันได้ที่ “สามย่าน มิตรทาวน์” ได้จนถึง