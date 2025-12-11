ครอบครัวศรีสุภรวาณิชย์ บริจาคเงิน 1,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ดร. สมศักดิ์-ดร. สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 1,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี มาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงิน ณ จ.สมุทรสาคร
***
พีรพรรณ อังคสุโข รอง กก.ผจก.บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ พร้อมด้วย กิตติมา อุดมสวัสดิ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด แบรนด์ Pramy บจก.ชอว์ ปิง จำกัด สพ.ญ.นวพร ชวนปรีชา ผอ.ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ศิษฏพล เอี่ยมวิสูตร์ ผอ.สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อัสนีพล เชาว์รัศมีกุล ผู้บริหารแผนก ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” และดวงรัตน์ อุดมสมพร ผอ.อาวุโส ฝ่ายการจัดงานแสดงสินค้า บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ ร่วมเปิดงาน CAT EXPO THAILAND 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
***
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยใน มหกรรมกีฬาซีเกมส์ Sawasdee SEA GAMES 2025 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เชิญเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากมหกรรมซีเกมส์ Sawasdee SEA GAMES 2025 วันนี้-20 ธ.ค. 68 ณ บริเวณทางเข้าชั้น G (ประตูสตาร์บัคส์) สยามพารากอน, ชั้น M สยามเซ็นเตอร์, ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี่ (บริเวณทางเชื่อมลานใบบัว), ชั้น 1 ไอคอนสยาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย