แม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย ร่วมงานเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ ‘Fort First Single’

เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และฐิติพงศ์ เซ่งง่าย ผู้บริหารบจก.คิกสตาร์ ที ร่วมงานเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ ‘Fort First Single’ พร้อมเปิดตัว Music VDO ที่ศิลปินร่วมสร้างสรรค์กับสยามเซ็นเตอร์ โดยมี อรวรรณ วิชญวรรณกุล, อรวรรษ์ มูซอ, มณฑ์ลัชชา สกุลไทย และอิทธิพล บุญนา ร่วมงาน ณ เอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
***
วิชิต และจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาค 30 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม และ คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ร่วมแสดงความขอบคุณ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
***
สมุทร ตังคชวนะ ผอ.ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ส่งกำลังใจให้ทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand และในพิธีเปิดงาน “30th Asia Cross Country Rally 2025” (AXCR 2025)” การแข่งขันแรลลี่สุดโหดที่สุดแห่งเอเชียบนเส้นทางภาคตะวันออก จุดเริ่มต้นพัทยาด้วยระยะทางกว่า 3,247 กม. โดยมี 4 นักแข่งและโคไดรเวอร์ ณัฐพล อังฤทธานนท์, ธันยพัต มีนิล, มานะ พรศิริเชิด และกิติศักดิ์ กลิ่นจันทร์ ลงแข่งขันด้วยรถ Hilux REVO GR SPORT 4x4 จำนวน 2 คัน ในรุ่น T1D วันที่ 8-16 ส.ค. 68 ณ จุดปล่อยตัวบริเวณ Walking Street พัทยาใต้