อัลไลจัด “ALLY Let’s Celebrate: A Place of Blooming Happiness” ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ อังคณา อัครกิตติโชค ศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์ “Lucky” ร่วมส่งมอบความสุขให้คนไทยในงาน ALLY Let’s Celebrate: A Place of Blooming Happiness จุดเริ่มต้นของความสุขที่เบ่งบานได้ทุกวัน พร้อมเปิดต้นคริสต์มาส และเนรมิตการตกแต่งศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) ทั้ง 12 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ โดยมี อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี และ ปรารถนา อินทุใส ร่วมงานด้วย ณ เดอะคริสตัล เอกมัย–รามอินทรา
เกรียงศักดิ์ สมจิต รองผู้ว่าฯ จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 58 โดยมี วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากก.ผจญ.บมจ.ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ปทุมพร ประสงค์ทรัพย์ พรทิพย์ อัษฎาธร วรรณทิตย์ กิจดี ศศิการ ล้อจิโรภาส ประณัย สายชมพู อดุลย์ ดาราธรรม พร้อมตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรม ณ อุทยานเรียนรู้เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 68 ดูแลเด็กเล็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวรายได้น้อย มอบข้าวสาร อาหารแห้ง นม และชุดสุขอนามัยให้ครอบครัวในศูนย์พักพิง 10 แห่ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงเด็กกว่า 15,200 คน ตามโครงการ “ตอบสนองอุทกภัยภาคใต้ 2568” โดยมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือกว่า 8,100 ครัวเรือน (กว่า 32,000 คน) จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น การตั้งครัวชุมชน ดูแลสุขภาวะจิตสังคมเด็ก จัดอุปกรณ์การเรียน รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูระยะเริ่มต้น อย่าง การซ่อมแซมบ้าน