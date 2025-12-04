รมช.นเรศ เปิดงาน “มหกรรมเกษตรไทยก้าวสู่อนาคต ด้วยศาสตร์พระราชา” ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนแก่เกษตรกร ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (4 ธ.ค.68) เวลา 09.30 น. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรไทยก้าวสู่อนาคต ด้วยศาสตร์พระราชา” โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
งาน “มหกรรมเกษตรไทยก้าวสู่อนาคต ด้วยศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2568 จัดขึ้น โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ภายในงานมีกิจกรรมสนุก ๆ อบอุ่น เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ ๆ ด้านการเกษตร พร้อมทั้งมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ แบ่งเป็น 1) โซนเวทีกลาง 2) โซนนิทรรศการภาคเครือข่ายของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 3) โซนนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) โซนร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 5) โซนร้านค้าเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6) โซน Immersive และ 7) โซน Landmark
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งภายในงานทุกท่านจะได้พบกับความรู้ นวัตกรรมเกษตร และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมบูรณาการกันจัดงานนี้ขึ้นมา
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่นักเรียนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ คือ 1 กระทรวง 5 เรื่องราวสายน้ำ เปรียบดังพระมหากรุณาธิคุณที่ไหลรินไม่สิ้นสุดจาก “ต้นน้ำ แห่งพระราชดำริ” สู่ “ชลประทานแห่งชีวิต”หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยผ่านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมงก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานสู่ เกษตรสมัยใหม่ ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ออนาคตของแผ่นดินไทย