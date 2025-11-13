บ้านลอยน้ำอยุธยา! ชาวเสนา “คลานเข้าบ้าน-นอนหนีน้ำ” สุดช้ำอยู่ใต้น้ำ 4 เดือน วอนรัฐอย่าระบายน้ำใส่แต่เสนา–บางบาล

พระนคศรีอยุธยา - ชาวเสนา อยุธยา ชีวิตยามค่ำคืนสุดเวทนา น้ำท่วมสูงเกือบถึงหลังคา ต้องนอนบนเตียงหนีน้ำ เดินคลานเข้าออกกลางบ้านที่กลายเป็น “เรือนลอยน้ำชั่วคราว” วอนรัฐบาลอย่าระบายน้ำใส่พื้นที่ซ้ำซาก ลั่น “เราไม่ใช่ปลา ไม่ใช่พญานาค จะให้อยู่ในน้ำครึ่งปีได้ยังไง”
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจชีวิตชาวบ้านยามค่ำคืนที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ท่ามกลางน้ำท่วมขังที่ยังไม่ลดระดับ พบหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่บนบ้านที่น้ำท่วมสูงถึงชั้นสอง บางหลังหนุนพื้นและเตียงให้สูงขึ้นจนแทบไม่มีที่เดิน ต้อง คลานเข้าออก เพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน
นางชวนชม อายุ 64 ปี ชาวบ้านริมแม่น้ำน้อย เผยทั้งน้ำตาว่า ขณะนี้น้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตรบนชั้นสองของบ้าน ต้องหนุนพื้นและเตียงหนีน้ำ “จะกินจะนอนก็ต้องคลานเข้าออกเหมือนหมา หลับตาไม่ลงเลย บ้านที่สร้างมาทั้งชีวิต กลายเป็นเรือนลอยน้ำ”
เธอยังฝากถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งลงพื้นที่วันนี้ว่า “อย่าระบายน้ำลงเฉพาะเสนา–บางบาล พวกเราก็คน ไม่ใช่ปลา ไม่ใช่พญานาค ที่จะอยู่ในน้ำได้ครึ่งปี”
สำหรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท ที่รัฐบาลเตรียมจ่าย และอาจพิจารณาเพิ่มเป็นรายเดือน เธอบอกว่า “ไม่ดีใจเท่ากับการได้บ้านแห้ง ไม่ต้องอยู่กับน้ำอีกต่อไป”
เช่นเดียวกับ นางสมใจ อายุ 59 ปี ที่ต้องอยู่ในบ้านน้ำท่วมถึงหลังคา “จะเดินก็ชน จะนอนก็กลัวตกน้ำ ไม่มีเงินยกบ้าน ก็ต้องทนอยู่แบบนี้”
ด้าน น.ส.จันทร์เจ้า โพธิ์สุทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เผยว่า ตอนนี้ตำบลหัวเวียงจมอยู่ใต้บาดาลแทบทั่วทั้งพื้นที่ น้ำท่วมนานกว่า 4 เดือนแล้ว หากต้องรอจนถึงมกราคมกว่าน้ำจะลด ชาวบ้านต้องอยู่ในน้ำ ครึ่งปีเต็ม
“มาตรการเยียวยารัฐบาลถือว่าดี แต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการที่สุดคือการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่แก้เฉพาะหน้า” ผู้ใหญ่บ้านกล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงสั่น.