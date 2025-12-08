ระดมวิทยากรชั้นนำเจาะอินไซต์สร้างคุณภาพชีวิตเหนือกว่าแค่อยู่อาศัย

TerraBKK เผยสูตรพิมพ์เขียวของอสังหาฯ สร้างสุขภาวะที่ดี ผ่านงานวิจัย บนเวทีสัมมนาด้านอสังหาริมทรัพย์ประจำปี TerraHint Brand Series 2025 ภายใต้ธีม The Wellness Blueprint #อยู่ดีมีสูตร ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญเผยกลยุทธ์อสังหาฯ สร้างสุขภาวะที่ดีที่นำมาใช้ได้จริง พร้อมฉายภาพ Consumer Insight สุดเข้มข้น พบคนไทยนิยาม Wellness คือ "คุณภาพชีวิตที่ดี" สอดคล้องปัจจัยเลือกซื้อบ้าน ชี้ 4 กลุ่มมนุษย์เวลเนสที่จะกลายเป็นกำลังซื้อของตลาด พร้อมประกาศรางวัล Terra Awards แบรนด์อสังหาฯ ทรงพลังในสาขาต่างๆ โดยจัดขึ้นที่ GAYSORN URBAN RESORT
สุมิตรา วงภักดี แห่ง เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง กล่าวว่า งานสัมมนา TERRAHINT BRAND SERIES เป็นงานสัมมนาใหญ่ที่เว็บไซต์ TerraBKK.com ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนมุมมอง ช่วยพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ก้าวสู่บทใหม่ ภายใต้ TerraHint Brand Series 2025 | The Wellness Blueprint #อยู่ดีมีสูตร ที่จะยกระดับการสร้างบ้าน ไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้คนทุกระดับ และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหนือกว่าแค่การอยู่อาศัย นี่คือโอกาสของวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเปลี่ยนความท้าทายทางเศรษฐกิจ
เวทีสัมมนาเปิดเวทีด้วยการบรรยาย Property Outlook 2026 โอกาสใหม่ในตลาดอสังหาฯ: วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และปัจจัยเสี่ยง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากเทอร์ร่า ก่อนต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “ทิศทางอสังหาฯ เพื่อการลงทุนที่น่าสนใจ” โดยคุณอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
สำหรับหัวข้อ “Thailand Opportunities and Challenges for Wellness Business” บรรยายโดย นพ.สมพร คำผง Chief Executive Officer AACI Asia-Pacific และการบรรยาย “Unlocking Customer Value chain by AI : AI กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้อยู่ในใจลูกค้า บรรยายโดย คุณภารุจ ดาวราย Founder บริษัท แลทเทอรอล จำกัด
ปิดท้ายด้วยไฮไลต์การเผยผลวิจัย “Consumer Insight : เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านมุมมอง Wellness-Centric เพื่อสร้างแบรนด์ที่ แข็งแกร่ง” โดย คุณสุมิตรา วงภักดี
สำหรับผลวิจัยปีนี้ มาจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,000 คน ส่วนใหญ่ 75% อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยประเด็นที่น่าสนใจพบว่าคนไทย ให้คำนิยามกับคำว่า Wellness คือ “คุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัย” สอดคล้องกับปัจจัยในการมองหาบ้านที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม มักมาเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ เสมอ แต่อย่างไรก็ตามแต่ละช่วงวัยยังมีการให้ความหมายของคำว่า "Wellness" เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตและความรับผิดชอบในแต่ละช่วงอายุอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ในงานด้วยการที่เหล่าวิทยากรร่วมกันเสวนาเรื่อง “Position Your Business at the Heart of the Wellness & Hospitality Revolution” โดยมุมมองจาก คฑา บุญทรงไพศาล Head of Business and Corporate Development Banyan Group เผยว่า “ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่อยู่อาศัยหลากหลายมากขึ้น การสร้างเวลเนสจึงมีความ Customized มากขึ้น โดยเริ่มจากความสุขทางใจ ซึ่งแต่ละคนมีความสุขแตกต่างกัน เช่น กลุ่ม Middle East ต้องการพื้นที่ไพรเวท ความเอ็กซ์คลูซีฟ กลุ่มเอเชียต้องการห้องเล็ก ล็อบบี้ส่วนตัว ซึ่งไม่มีสูตรตายตัว แต่สูตรแรกต้องฟังลูกค้า ใครคือลูกค้า แล้วเลือกให้ตอบโจทย์”