CP LAND จาก ‘แบรนด์ผู้ท้าชิง’ ก้าวสู่ ‘แบรนด์เจ้าตลาด’ ติด Top 10 Brand Powerful Score

"ซี.พี.แลนด์" หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย สร้างก้าวสำคัญด้วยการไต่ระดับจาก “แบรนด์ผู้ท้าชิง” สู่กลุ่ม “แบรนด์เจ้าตลาด” (Market Leader Brand) ในงาน Terra Hint Brand Series 2025 พร้อมติด Top 10 Brand Powerful Score จากการสำรวจผู้บริโภคออนไลน์กว่า 2,000 คนทั่วประเทศ สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหลายด้าน ทั้งมาตรฐานโครงสร้าง การออกแบบเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะในโครงการ low-rise และการดูแลหลังการขายที่ผู้บริโภครับรู้ว่าจริงใจและรับผิดชอบ มากขึ้นอย่างเด่นชัดด้วยระยะเวลา รับประกันถึง 10 ปี
นางสาวศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มงานการตลาดและสื่อสารองค์กร CP LAND กล่าวถึง กล่าวถึงสิ่งสำคัญที่ทำให้ CP LAND ขยับจากกลุ่มแบรนด์อสังหาฯ “แบรนด์ผู้ท้าชิง” เข้าสู่กลุ่ม “แบรนด์เจ้าตลาด” ด้วยกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร “จริงใจและรับผิดชอบ” ที่ตรงใจผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยในปีที่ผ่านมา ทีมงานฯได้พยายามเน้นจุดเด่นของบ้านซีพีแลนด์ให้ตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วย 3 แกนหลัก ได้แก่ ปลอดภัย-โปร่งใส, คุณภาพและงบที่เอื้อมถึง พร้อมคุณภาพและความยั่งยืน
1. ปลอดภัยและโปร่งใส ในยุคที่คนกลัวโครงสร้างมากกว่าราคา หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว งานวิจัยชี้ว่า “โครงสร้างและคุณภาพการก่อสร้าง” กลายเป็นปัจจัยอันดับ 1 ในการเลือกบ้าน และผู้บริโภคให้รางวัลกับแบรนด์ที่สื่อสารเร็ว ชัด และตรงไปตรงมาเรื่องมาตรฐานอาคาร
CP LAND วางจุดยืนชัดในเรื่อง
• มาตรฐานโครงสร้างและวัสดุที่ตรวจสอบได้ การออกแบบเน้นความปลอดภัย
• การดูแลหลังการขายและการรับผิดชอบต่อผู้อยู่อาศัยอย่างใส่ใจ *ด้วยการรับประกัน 10 ปี
2. คุณภาพที่ “เอื้อมถึงได้” ตรงกับงบส่วนใหญ่ของคนไทย
งานวิจัยพบว่า 78% ของผู้ซื้อมองหาโครงการที่ “คุ้มค่า–ไว้ใจได้” มากกว่าความหรูฟุ่มเฟือยอย่างเดียว ทำให้ โครงการ CP LAND สร้างความแตกต่างได้ชัดเจน ประกอบด้วย
• โฟกัสโครงการที่อยู่อาศัยและมิกซ์ยูสในระดับราคาที่เข้าถึงได้
• ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่าในระยะยาว” ทั้งค่าใช้จ่ายดูแลบ้านและคุณภาพชีวิต
• เดินตามวิสัยทัศน์ “Accessible Communities for Life – คุณภาพเพื่อทุกชีวิต” ไม่ได้เน้นเฉพาะตลาดบน
3. ด้านความคุณภาพเพื่อทุกชีวิตและความยั่งยืน Wellbeing & Sustainable Living ผู้ตอบแบบสอบถามนิยาม “Wellness” ว่า คุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมดี ความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว ความสมดุลของชีวิต และความสัมพันธ์ในครอบครัว/ชุมชน
“ทั้งหมดนี้ทำให้ ‘บ้านซีพีแลนด์’ กำลังกลายเป็นคำตอบหลักของผู้ซื้อบ้านยุคปัจจุบันในสายตาผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยโครงสร้างที่เชื่อมั่นได้ + คุณภาพที่เข้าถึงได้ + ชีวิตแบบ Wellbeing ที่จับต้องได้”