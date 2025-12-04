มิว ศุภศิษฏ์ & น้ำตาล ทิพนารี เสริมเสน่ห์ด้วยเครื่องประดับ FRED

FRED ช่างศิลป์เครื่องประดับแห่งแสงตะวัน ชวนทุกคนร่วมเดินทางสู่ Sunny FREDland สถานที่เต็มไปด้วยประกายระยิบระยับอันน่าหลงใหลไปพร้อมกับ มิว ศุภศิษฏ์ และ น้ำตาล ทิพนารี Friends of the Brand ที่จะพาทุกคนสัมผัสความงดงามของเครื่องประดับไอคอนิกของเมซง ซึ่งสว่างไสวอย่างมีเสน่ห์ในช่วงเทศกาลวันหยุด
มิว ศุภศิษฏ์ และน้ำตาล ทิพนารี ถ่ายทอดเรื่องราวของคอลเลกชันเครื่องประดับที่เมซง FRED ได้หยิบยกมานำเสนอมาตลอดปีที่ผ่านมา ชวนให้นึกถึงช่วงเวลาอันมีความหมาย ผ่านการมิกซ์แอนด์แมตช์ที่เรียบหรู มิวถ่ายทอดสปิริตของเมซงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการจับคู่สร้อยข้อมือไอคอนิก Force 10 FRED Hero Cut LM กับเครื่องประดับจากคอลเลกชัน Force 10 ขณะที่ น้ำตาล ทิพนารี เปล่งประกายความอ่อนช้อยผ่านเครื่องประดับดีไซน์ใหม่ของคอลเลกชัน Chance Infinie และเจิดจรัสอย่างมีเอกลักษณ์กับสไตล์ถัดมาด้วยเครื่องประดับ Force 10 Rise