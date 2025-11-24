ยันม่าร์จัดกิจกรรมจับรางวัลใหญ่! “Your Chance to Fly ลุ้นบิน ลุ้นโชค” แจกส่วนลดโดรนการเกษตรสูงสุด 40%

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ได้จัดกิจกรรมจับรางวัล Lucky Draw แคมเปญ “Your Chance to Fly ลุ้นบิน ลุ้นโชค ส่วนลดสูงสุด 40%” เพื่อมอบโชคครั้งใหญ่ให้แก่เกษตรกรและลูกค้าที่ให้การสนับสนุนโดรนการเกษตร XAG P100 Pro อย่างอบอุ่นตลอดปี
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายมาริษ เอื้อวัฒนสกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย และ นางสาวซายะ ฟุคากาวะ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมเป็นผู้จับรางวัล พร้อมด้วยคณะกรรมการสักขีพยานจาก สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เขตดุสิตเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการดำเนินงาน
บรรยากาศการจับรางวัลจัดขึ้นอย่างคึกคัก ณบริษัท กู้ด แอดติจูด จำกัด อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยผลการจับรางวัลจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. ผ่านทางFacebook Page: Yanmar Thailand Fanclub
ลูกค้าและผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นดีๆ จากยันม่าร์ได้ที่
Website: https://www.yanmar.com/th/
Facebook: https://bit.ly/3HH56vc
YouTube: https://bit.ly/3nEeIin
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZSePbJTdd/
Call Center : 02-119-8300