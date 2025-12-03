Crossroads นิทรรศการภาพถ่ายโดย จูเลียน สเปียวัก และ ดาว วาศิกสิริ

West Eden Gallery ร่วมกับ Espace_L ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ “Crossroads” นิทรรศการภาพถ่ายโดยศิลปินจูเลียน สเปียวัก (Julein Spiewak) และ ดาว วาศิกสิริ ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2568 ณ Espace_L Gallery กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
“Crossroads” ถือเป็นการความร่วมมือครั้งที่สองระหว่าง West Eden Gallery และ Espace_L ต่อจากนิทรรศการ “ร่าง ร่วม สมัย” ที่จัดแสดง ณ โซว เฮง ไถ่ ย่านตลาดน้อย กรุงเทพฯ เมื่อต้นปี 2568 การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ West Eden Gallery ในการผลักดันศิลปะจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เวทีนานาชาติ ผ่านการนำผลงานของศิลปินชาวไทย ดาว วาสิกศิริ ไปจัดแสดง ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายขอบเขตและบทบาทของศิลปะไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก
ในนิทรรศการนี้ ทั้งสองแกลเลอรีได้ร่วมกันนำเสนอผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองร่วมสมัยของสองศิลปินที่เชื่อมโยงข้ามกาลเวลาและภูมิศาสตร์ เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก พร้อมกับการสำรวจอดีตและปัจจุบันในเวลาเดียวกัน
ดาว วาสิกศิริ นับเป็นศิลปินภาพถ่ายที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของประเทศไทย ผลงานของดาวมักเป็นการนำเสนอคำถามต่อประวัติศาสตร์จากอีกมุมมองหนึ่ง ผ่านท้าทายอำนาจของภาพถ่ายต้นฉบับ และแปรเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นบันทึกทางอาณานิคม ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการตระหนักรู้และการประชดประชันเสียดสี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้เป็นเพียงการแก้ไขประวัติศาสตร์ หากแต่เป็นการสำรวจว่าภาพถ่ายยังคงมีบทบาทอย่างไรในการหล่อหลอมความทรงจำร่วมและอัตลักษณ์ร่วมสมัยในโลกโลกาภิวัตน์
เช่นเดียวกับผลงานชุด Corps de Style ของศิลปิน Julien Spiewak ที่ศิลปินได้มีการถ่ายภาพชิ้นส่วนของเรือนร่างขณะเปลือยเปล่าภายในพื้นที่สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ เมื่อผลงานชุดนี้ได้นำมาจัดแสดงที่ประเทศไทยในนิทรรศการ “ร่าง ร่วม สมัย” Julien ได้ทำให้บทสนทนาระหว่างอดีตและปัจจุบันปรากฎชัดขึ้น ด้วยการสอดแทรกความเป็นไทยผ่านสถานที่อย่าง สิริศาลาไพรเวทไทยวิลล่า วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร และโซว เฮง ไถ่ เพื่อมอบมุมมองและการตีความโดยใช้สถาปัตยกรรมและงานฝีมือ
นิทรรศการ “Crossroads” นำเสนอแนวคิดที่ว่าอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์มิได้หยุดนิ่ง หากอยู่ในกระบวนการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ชื่อของนิทรรศการจึงไม่เพียงสะท้อนการพบกันของศิลปิน Julein Spiewak และ ดาว วาศิกสิริ แต่ยังสื่อถึงการก้าวผ่านวัฒนธรรมและกาลเวลา เตือนให้เราตระหนักว่าภาพถ่ายทุกภาพล้วนบรรจุไว้ซึ่งมากกว่าหนึ่งห้วงเวลา มากกว่าหนึ่งมุมมอง ผลงานของศิลปินทั้งสองท่านได้แปรเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกให้กลายเป็นการสำรวจว่า มนุษย์เราเลือกจะมอง รับช่วงต่อ และสร้างความทรงจำผ่านโลกที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างไร