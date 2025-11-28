ความผูกพันของคนกับสัตว์เลี้ยง “JASPAL Edit x GONGKAN”

JASPAL Edit เปิดตัวคอลลาบอเรชันสุดเอ็กซ์คูลซีฟ “JASPAL Edit x GONGKAN” การร่วมงานกับ “ก้องกาน-กันตภณ เมธีกุล” ศิลปินไทยชื่อดัง จากผลงานศิลปะสุดไฮป์ อย่าง เทเลพอร์ต หลุมดำวงรีที่เปรียบเสมือนประตูทะลุมิติ เชื่อมตัวตนเข้ากับโลกใบอื่น ครั้งนี้ก้องกานได้นำความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ถ่ายทอดออกมาเป็นแฟชั่นไอเทมในคอนเซ็ปต์ “Partner in Crime” มีความ Genderlessสไตล์ Simple Yet Emotional ผ่านแฟชั่นไอเทม อาทิ แจ็กเกตหนังซิลูเอต, สเวตเตอร์เจาะอะไหล่วงกลมแต่งกราฟิกน้องหมา แมว และมนุษย์ด้วยเพชรทั้งตัว, ฮู้ดดี้แปะกราฟิกดาวเสาร์มีหูน้องเหมียวเสมือนสัญลักษณ์ดาวแมว, นิตแวร์ทรงหลวมแต่งอะไหล่เงินลวดลายกราฟิก หรือสตรีทแวร์ที่เป็นดั่งอาร์ตพีซอื่นๆ เช่น เสื้อยืด โปโล ยีนส์ และชาร์มหลายคาแรกเตอร์มาร้อยเรียงให้คุณและคู่หูสี่ขาได้แมตซ์ลุคกัน
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ การแปลงโฉม Bonci Café ให้กลายเป็นสตูดิโอศิลปะขนาดย่อม ที่ถูกตกแต่งด้วยผลงานจากคอลเลกชัน “Partner in Crime” พร้อมหลากหลายมุมถ่ายภาพและสเปเชียลเมนู JASPAL Latte, JASPAL Midnight, JASPAL Sparkling วันนี้-30 พ.ย. 68