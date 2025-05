คนดังร่วมโชว์คู่โปรด ฉลองครบรอบ 50 ปีแบรนด์แคมเปอร์

ปีนี้ แบรนด์ Camper (แคมเปอร์) ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการรังสรรค์งานออกแบบ และพัฒนารองเท้าที่เดินทางมายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 ธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งในเมืองมายอร์กา ประเทศสเปน ได้กำหนดนิยามการออกแบบรองเท้าใหม่ด้วยแนวคิดดั้งเดิมและไม่ธรรมดา จนพัฒนาเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและได้รับการรับรองจาก B Corp และมีสาขาต่างๆ อยู่ทั่วโลก

“ในโอกาสครบรอบ 50 ปี เราจะย้อนรอยวิวัฒนาการ ตลอดจนผลงานด้านการออกแบบเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และมรดกของแบรนด์ ควบคู่ไปกับการมุ่งสู่อนาคตอย่างเชื่อมั่น สิ่งที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของแบรนด์แคมเปอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำพันธกิจและค่านิยมของเราในการกำหนดอนาคตของการเดินอย่างมีจุดมุ่งหมายอีกด้วย” Miguel Fluxa ซีอีโอของแบรนด์กล่าว

“ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เฉลิมฉลองงานครบรอบนี้ เมื่อคอมมูนิตี้และแบรนด์ของเราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม วันนี้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ไว้ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดที่มีความโดดเด่น ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยวด ด้วยมุมมองของธุรกิจครอบครัวในระยะยาว ผมเชื่อมั่นว่า 50 ปีที่ดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึง แต่จะมาถึงในอีกครึ่งศตวรรษข้างหน้า ซึ่งเป็นก้าวถัดไปของเรา”

เพื่อเป็นเกียรติแก่หมุดหมายสำคัญนี้ แคมเปอร์ได้เน้นย้ำถึงช่วงเวลาและบทสำคัญต่างๆ ที่หล่อหลอมเรื่องราวที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้ และมุ่งหน้าสู่ก้าวต่อไป

การเฉลิมฉลองครั้งนี้ นอกจากเรื่องราวที่มีมาอย่างยาวนานแล้ว ทางแบรนด์ยังได้ออกแบบคอลเลกชั่นรองเท้าพิเศษที่นำเอาสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาใส่ไว้ในรองเท้ารุ่นไอคอนิกต่างๆ อีกทั้งยังจัดทำหนังสือฉลองครบรอบ 50 ปีที่สร้างสรรค์ร่วมกับ Irma Boom บรรณาธิการวรรณกรรมจากอัมสเตอร์ดัม และนิตยสาร The Walking Society ฉบับ มายอร์กาที่ถ่ายภาพโดย Martin Parr ช่างภาพชาวอังกฤษอีกด้วย พร้อมกันนี้ทางแคมเปอร์ ประเทศไทย ได้ครีเอตแคมเปญ Wild poster ภายใต้คอนเซปต์ “Camper 50 Years Young” ณ สถานที่สุดฮิตทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ ร้าน BAY Aree, ซอยเจริญกรุง 24, ร้าน Someday in Copenhagen, ร้าน Such a Small World และWarehouse 30 พร้อมเชิญเหล่าศิลปินและแฟชั่นอินฟูลเอนเซอร์มากมายมาร่วมเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะเป็น จุมพล อดุลกิตติพร, โจริญ คัมภีรพันธุ์, จิรัชพงศ์ ศรีแสง, ทสร กลิ่นเนียม, เพลินพิชญา โกมลารชุน, ซาร่า เล็กจ์,อรณิชา กรินชัย ฯลฯ

สนใจแวะไปชมและลองรองเท้า Camper ได้ที่ Camper Shop ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สาขา Central World, Emsphere, One Bangkok และที่ร้าน Camper ทุกสาขา ติดตามข่าวสารและคอลเล็กชั่นใหม่เพิ่มเติมได้ที่ IG : Camper_Thailand และเว็บไซต์แคมเปอร์