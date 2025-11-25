ห้างเซ็นทรัล จัดแคมเปญ “CENTRAL SEASON OF GIVING 2026”

ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดแคมเปญ “CENTRAL SEASON OF GIVING 2026” ส่งมอบโมเมนต์ความสุขทุกช่องทางที่ห้างเซ็นทรัล พร้อมมอบส่วนลดจากบัตรเครดิตชั้นนำ และกิจกรรมพิเศษกว่า 50 ไฮไลต์ทั่วประเทศ และดีลรวมสูงสุด 50% วันนี้-4 ม.ค. 69 พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ
***
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู ส่งทีมพนักงานจิตอาสา จัดเลี้ยงมื้อพิเศษ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในเครือ ได้แก่ โดนัทคริสปี้ ครีม, ซินนาบอน และพาย เฟสซ์ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง จ.ปทุมธานี ทั้งยังมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ โดยมี เมตตา ศรีบำรุง หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ
***
ผศ. ชาติณรงค์ วิสุตกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นักเขียนรางวัล สุภาว์เทวกุล เจ้าของรวมเรื่องสั้นและนวนิยาย 4 เล่ม ผู้เขียนคอลัมน์บุรุษในโลกยุทธจักรของกิมย้ง เว็บไซต์ MGROnline และคอลัมน์ปักกิ่งไม่อิงนิยาย ในเว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์ กับผลงานปัจจุบัน “เมืองแสนแพง” ที่เขียนจากสิ่งที่พบเห็นจริง จากบทสนทนาสั้นๆ ระหว่างทาง จากนักศึกษา เพื่อนฝูง คนทำงาน และข่าวสารที่ได้ยินได้ฟังมาซึ่งเขาพบว่า “เราต่างพยายามเอาตัวรอดในเมืองที่มีราคาแพงขึ้นทุกวัน บางครั้งเหนื่อยจนแทบล้ม แต่ก็ยังยิ้มให้กันได้” สั่งซื้อที่ Inbox เพจ Facebook Story อ่าน–ได้–เรื่อง