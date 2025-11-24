ปัญญ์ปุริ เปิด Sensorial Boutique แห่งแรกใจกลางสิงคโปร์

ปัญญ์ปุริ (PANPURI) เปิดตัว PANPURI Sensorial Boutique แห่งแรกใจกลางสิงคโปร์ ณ ศูนย์การค้า Takashimaya Shopping Centre ในคอนเซ็ปต์ “Vanda Atelier” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากดอกกล้วยไม้แวนด้ามิสโจคิม (Vanda Miss Joaquim) ดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์ สัญลักษณ์แห่งความงาม ความแข็งแกร่ง และพลังจากภายใน
“ปัญญ์ปุริตั้งใจถ่ายทอดโลกแห่งกลิ่นหอม สร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้หยุดพัก เชื่อมโยงกับตนเอง และสัมผัสศิลปะแห่งกลิ่นหอม ควบคู่กับการดูแลร่างกายและจิตใจ ผ่านผลิตภัณฑ์อันหลากหลายในแบบฉบับของแบรนด์” วรวิทย์ ศิริพากย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว
บูทีคแห่งใหม่นี้ ปัญญ์ปุริร่วมออกแบบกับ Pupil สตูดิโอดีไซน์ชั้นนำจากสิงคโปร์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์และโทนสีอันอ่อนหวาน แต่ทรงพลังของกลีบดอกกล้วยไม้ ผ่านแนวคิด Vanda Atelier ที่สานความอ่อนโยนและความสงบนิ่งไว้อย่างลงตัว ภายในโดดเด่นด้วยผนังปูน Limewash โทนสีอบอุ่นอย่างมีมิติ ร่วมกับวัสดุธรรมชาติ และพื้นผิวที่แต่งแต้มด้วยสีที่ผสมขึ้นด้วยมือ
“องค์ประกอบภายในร้านผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยของตกแต่งหลายชิ้นนำเข้าจากประเทศไทย ผสมผสานอย่างลงตัวกับรูปทรงนกยูงเอกลักษณ์ของปัญญ์ปุริ ที่เปล่งประกายแสงอันอบอุ่นและนุ่มนวล เติมเต็มบรรยากาศภายในบูทีคแห่งนี้ให้ลงตัวและเป็นธรรมชาติ” Amy Lim หัวหน้าทีมออกแบบจาก Pupil กล่าว