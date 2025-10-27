“ปัญญ์ปุริ” ลุยสู่โกลบอลแบรนด์ ขยายสาขาตปท.-เพิ่มสินค้า-โหมสปา

ผู้จัดการรายวัน 360 – “ปัญญ์ปุริ” (PAÑPURI) ปักธงสู่ Global Brand ทุ่มงบลงทุนรวม500 ล้านบาท ชู 3 แนวทางหลัก เปิด Flagship Store สิงคโปร์ พร้อมขยาย 50 สาขาทั่วโลก เล็งขยายพอร์ตสินค้า ลุยเสริมธุรกิจบริการสปา ตั้งเป้ารายได้ 3,000 ล้านบาท ภายใน 4 ปี หรือปีพ.ศ.2572
นายวรวิทย์ ศิริพากย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของปัญญ์ปุริ กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ.2024) ปัญญ์ปุริมีผลประกอบสร้างสถิติรายได้รวมกว่า 1,110 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 92% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) พร้อมทำกำไรสุทธิ 177 ล้านบาทและคาดว่าตลอด 4 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ราว 24% เพื่อก้าวสู่เป้าหมายรายได้รวม 3,000 ล้านบาทภายในปีพ.ศ. 2572 (ค.ศ.2029)
“ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ด้วยฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง การเติบโตนี้สะท้อนถึงพลังของการสร้างประสบการณ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่าง และกลยุทธ์การขยายสาขาที่ชัดเจน ประกอบกับการสนับสนุนจาก KOSÉ Corporation ที่ต่อยอดสู่ตลาดระดับโลก เรามั่นใจว่าภายในปีค.ศ. 2029 ปัญญ์ปุริจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของธุรกิจเครื่องหอม และเวลเนสระดับสากล ด้วยแผนการลงทุนรวมกว่า 500 ล้านบาท สู่การเป็น โกลบอลแบรนด์”
ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดในกลุ่มธุรกิจเวลเนส และน้ำหอม ที่ยังขยายตัวต่อเนื่องในเอเชีย ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจของปัญญ์ปุริที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการขยายสาขา การสร้างพัฒนาสินค้าใหม่ และการทำกำไรที่มั่นคงต่อเนื่องตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในฐานะแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพเติบโตสู่เวทีระดับโลก โดยปัญญ์ปุริได้วางกลยุทธ์การเติบโต 3 แกนหลักที่ชัดเจน ดังนี้
1. การขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแผนเปิดใหม่กว่า 50 สาขาภายใน 4 ปี แบ่งเป็นสาขาในประเทศ 10 แห่ง และต่างประเทศ 40 แห่ง พร้อมตั้งสำนักงานของภูมิภาคเอเชีย (Regional Office) ที่สิงคโปร์ เพื่อเป็นฐานหลักในการเจาะตลาดเอเชีย พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์การลงทุนโดยตรงในทำเลศักยภาพสูง ทั้งย่านใจกลางเมืองและศูนย์การค้าระดับลักชัวรี ในตลาดที่มีกำลังซื้อสูงอย่าง สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน
ล่าสุดประกาศเปิดตัว Flagship Store แห่งแรก ณ ประเทศสิงคโปร์ที่ Takashimaya Shopping Centre, Ngee Ann City ห้างสรรพสินค้าระดับลักส์ชัวรีใจกลางเมือง โดยใช้การลงทุนในการเปิดสาขานี้มากกว่า 10 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ Vanda Atelier ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงามอันอ่อนโยนและพลังของ ดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์
2. การขยายพอร์ตสินค้าใหม่ โดยเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์อย่าง Perfume Oil ยังมียอดเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีหน้าที่จะตอบโจทย์ความต้องการในตลาดสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่กำลังขยายตัวในเอเชีย
3. การเสริมธุรกิจบริการด้าน Spa Management ในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ มีทั้งการจับมือโรงแรมชื่อดังระดับโลก เข้าบริหาร และดำเนินงานในส่วนของสปาโรงแรม และปรับโมเดลธุรกิจรีเทล ที่เพิ่มการให้การบริการสปาเข้าไป เพื่อสร้างประสบการณ์แบบ Holistic Wellness อย่างครบวงจรในหลายสาขาหลักในประเทศ และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต
ในปัจจุบัน สัดส่วนธุรกิจของปัญญ์ปุริแบ่งเป็นธุรกิจรีเทล 85% และธุรกิจสปา 15% จากแผนการดำเนินธุรกิจเชิงรุกทั้ง 3 เรื่องหลักนี้จะช่วยให้ปัญญ์ปุริไม่เพียงสร้างการเติบโตทางรายได้ระยะสั้น แต่ยังวางรากฐานความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น Global Brand อย่างแท้จริง
ปัจจุบันสัดส่วนของธุรกิจของปัญญ์ปุริ มีดังนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำหอม (Fine Fragrances) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า รวมกันกว่า 70% และเครื่องหอมในบ้าน 30% สำหรับธุรกิจบริการสปา และเวลเนสทั้งใน และต่างประเทศที่เน้นนำเสนอบริการระดับตลาดลักส์ชัวรี่ ได้แก่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส เกษร ทาวเวอร์, ปัญญ์ปุริ ออร์แกนิค สปา โรงแรม Park Hyatt Bangkok, ปัญญ์ปุริ เวลเนส ฮาร์เบอร์ โรงแรม Andaz Pattya Jomtien Beach, ปัญญ์ปุริ เวลเนส สวีท เอ็มควอเทียร์, ปัญญ์ปุริ เวลเนส สวีท วันนิมมาน (เปิดให้บริการในปี 2026) และปัญญ์ปุริ ออร์แกนิค สปา ปีนัง