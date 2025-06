สามพี่น้องบ้าน กอบกุลสุวรรณ ผุดร้าน “KAYAKI”

สามพี่น้องแห่งบ้าน “กอบกุลสุวรรณ” เบ๊นซ์-ปณิธาน, โบ๊ท-ปณิธิ และ เพลน-ปวิตรา ชอบทานอาหารญี่ปุ่นมากๆ ว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็จะบินไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่น พร้อมตระเวนชิมเมนูเด็ดประจำถิ่น และหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจในเครือ บจก.ไทยสากล เอสเตท ล่าสุด ผุดร้าน “KAYAKI” ในคอนเซ็ปต์ YAKIZAKANA (YAKI= ย่าง, ZAKANA=ปลา) เปิดประสบการณ์ปิ้งย่างเนื้อปลาสุดพรีเมียมแบบญี่ปุ่น เปิดให้บริการ 29 มิ.ย. นี้ ที่ร้าน KAYAKI ซ.สุขุมวิท 49 โครงการ Yard 49





เบื้องหลังการบริการดีระดับเวิลด์คลาส ของปัญญ์ปุริ ต้องยกเครดิตให้ วรวิทย์ ศิริพากย์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ที่ปลุกปั้นและลงรายละเอียดการทำงานทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง ล่าสุด! ได้รับรางวัลจาก Asia Pacific Spa & Wellness Coalition Awards 2025 ถึง 2 สาขาในปีนี้ได้แก่ รางวัล HOTEL SPA OF THE YEAR ที่ PAÑPURI ORGANIC SPA at Park Hyatt Bangkok และ RESORT SPA OF THE YEAR ที่ PAÑPURI WELLNESS HARBOR at Andaz Pattaya, Thailand