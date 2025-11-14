ปัญญ์ปุรินำแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ส่งต่อความงามการเปลี่ยนผ่าน

ปัญญ์ปุริ (PANPURI) แนะนำคอลเลกชัน “Quiet Illumination” ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “แสงแรกแห่งรุ่งอรุณ” สู่การก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาแห่งการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่นี้ รังสรรค์เพื่อส่งความสุขช่วงสิ้นปีเป็นกลิ่นหอม 3 กลิ่น
SILENT FLAME - กลิ่นหอมแห่งความสงบ ท่ามกลางท้องฟ้าสลัว ดอก Tuberose ส่งกลิ่นหอมในบรรยากาศเงียบสงบ เคล้ากลิ่นลุ่มลึกของ Vetiver พร้อมแรงบันดาลใจจากศิลปะ Kōdō (香道) การใช้ธูปหอมของญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่ากลิ่นควันธูปจะช่วยเยียวยาร่างกาย และมอบความสงบให้กับจิตใจและจิตวิญญาณ
GOLDEN EMBER – กลิ่นหอมแห่งความอบอุ่น ห้วงเวลายามเช้า เป็นกลิ่น Saffron โชยความหอมของหญ้าแห้งผสานความหวานของดอกไม้ ตามด้วยกลิ่นอายควันหอมจาก Guaiac Wood ชวนให้นึกถึงท้องฟ้ายามรุ่งอรุณ
LUMINOUS DAWN – กลิ่นหอมแห่งการตื่นรู้ กลิ่นของแสงแรกที่ผสานกลิ่น Hinoki มอบความสดชื่นยามเช้า และความหอมหวานจาก Labdanum ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก Hatsuhinode หรือพิธีต้อนรับพระอาทิตย์แรกแห่งปีของญี่ปุ่น
พร้อมร่วมกับ Saitō Kazu ศิลปินแนวจิตรกรรมญี่ปุ่นดั้งเดิม ถ่ายทอดลายเส้นและความงามผ่านเทคนิคการวาดภาพของญี่ปุ่น เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เทคนิคการวาดแบบโบราณ และการสื่อความหมายที่ลึกซึ้ง โดยนำความโดดเด่นของแสงแต่ละช่วงเวลา มาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดได้อย่างสวยงาม