กปช.จต ดักรวบแรงงานเขมร 108 ชีวิตลอบเข้าไทยด้านชายแดนจันทบุรี หวังหางานทำ

จันทบุรี -กปช.จต ร่วมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายดักจับแรงงานชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองจำนวน 108 ราย พร้อมผู้นำพาชาวไทย บริเวณบ้านสวนส้ม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สารภาพยอมเสี่ยงถูกจับเพื่อเข้ามาหางานทำ เหตุชีวิตที่บ้านเกิดสุดยากลำบาก
วันนี้ (12 พ.ย.) นาวาเอก วีระเชษฐ์ ขยันทำ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชค.ทพ.นย.2) ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ,ตชด.114 และตำรวจสันติบาล จับกุมนายปัญญา อายุ 43 ปี ชาว จ.นครราชสีมา พร้อมรถบรรทุก 6 ล้อยี่ห้อ hino สีเขียว ซึ่งบรรทุกชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมือง จำนวน 108 ที่บริเวณบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี พร้อมตั้งข้อกล่าวหา ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือ ช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าว พ้นจากการจับกุม
ขณะผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า กลุ่มแรงงานทั้งหมดมีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ส่วนหลังของประเทศ เช่น จ.จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้นำพาตั้งแต่ 5,500–7,000 บาทต่อคน
จากการสอบปากคำเพิ่มเติมทราบอีกว่า แรงงานเหล่านี้ได้อพยพกลับประเทศกัมพูชาไปแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดน แต่หลายพื้นที่ฝั่งกัมพูชามีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ขาดแคลนรายได้และโอกาสในการทำงาน จึงพยายามลักลอบกลับเข้ามายังประเทศไทยเพื่อหางานทำ แม้จะทราบถึงความเสี่ยงและการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
การจับกุมในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการเข้มงวดมาตรการควบคุมและปิดช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ของกองทัพเรือ เพื่อ ป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบข้ามแดน และการย้ายฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะเครือข่าย Cyber Scam ซึ่งกองทัพเรือและฝ่ายความมั่นคง จังหวัดจันทบุรี จากทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง.