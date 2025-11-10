TACC พร้อมเสิร์ฟ “น้ำลิ้นจี่ ตรา 7-Select” เครื่องดื่มวิตามินซีสูง ลงโถกด Jet Spray ในร้านเซเว่นฯ ตั้งแต่ 6 พ.ย.68-7 ม.ค.69

บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) ปลุกกำลังซื้อโค้งสุดท้ายปีนี้ พร้อมส่ง “น้ำลิ้นจี่ ตรา 7-Select” เครื่องดื่มวิตามินซีสูงเอาใจสายรักสุขภาพ ลุยตลาดเครื่องดื่มเย็นในโถกด 7-Eleven ทั่วประเทศ เริ่มเสิร์ฟความสดชื่นตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.68 – 7 ม.ค. 69 ฟากบิ๊กบอส "ชัชชวี วัฒนสุข" มั่นใจหนุนรายได้ปี 68 เติบโตตามเป้าหมาย
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเสิร์ฟ “น้ำลิ้นจี่ ตรา ตรา 7-Select” เครื่องดื่มวิตามินซีสูง เอาใจสายสุขภาพ ลงโถกด Jet Spray ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ถึง 7 มกราคม 2569 ลิ้มรสความสดชื่นได้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ “น้ำลิ้นจี่ ตรา 7-Select” เป็นเครื่องดื่มวิตามินซีสูง ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยว สดชื่น ดื่มง่าย อร่อยได้ทุกเวลา พร้อมกลิ่นหอมละมุน เติมความสดชื่นได้ในทุกช่วงวัน
“น้ำลิ้นจี่ ตรา 7-Select เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพิ่มความสดชื่น โปรไฟล์ของน้ำลิ้นจี่มอบรสชาติและความหอมหวานที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของลิ้นจี่สดได้เป็นอย่างดี ซึ่งมั่นใจว่าจะถูกใจผู้บริโภค สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายในครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่อง และผลักดันยอดขายรวมในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมาย” นายชัชชวี กล่าว
สำหรับภาพรวมทิศทางธุรกิจของ TACC ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2568 มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจ B2B (7-Eleven) และ B2C (Non 7-Eleven) โดยบริษัทฯ มีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการรับรู้และเพิ่มยอดขาย