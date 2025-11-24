xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมบรรยายในงานเสวนา “Kraam International Symposium 2025” ชูภูมิปัญญาแห่งครามไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“Kraam International Symposium 2025” งานวิชาการระดับนานาชาติ เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแก่วงการผ้าไทย ภายใต้แนวคิด "HANDS ACROSS CULTURE" เพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญาช่างทอท้องถิ่นสู่มุมมองสากล โดยไฮไลต์สำคัญในวันที่สองของการจัดงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมบรรยายพิเศษ ร่วมกับ Heart Evangelista นักแสดงและแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ และ Hanan Besovic แฟชั่นคอมเมนเตเตอร์เจ้าของบัญชี @ideservecouture ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจาะลึก และแนะเคล็ดลับการใช้ “การเล่าเรื่อง” (Storytelling) เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับผู้คนทั่วโลก โดยเน้นย้ำถึงความจริงใจ (Authenticity) การสร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือ และการใช้อารมณ์ขันเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจในอุตสาหกรรมแฟชั่น รวมถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียในการกำหนดทิศทางความเข้าใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมไทยในสายตาชาวโลก


ในตอนหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงเผยว่า “สำหรับข้าพเจ้า สมเด็จย่าคือซอฟต์พาวเวอร์” พร้อมทรงเล่าถึงแรงบันดาลพระทัยจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านสไตล์ที่พระองค์ดำเนินรอยตามเสมอ เมื่อเสด็จฯ ไปต่างประเทศ พระองค์จะทรงผสมผสานเสน่ห์ของผ้าไทยเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัยของตะวันตก และทรงรู้สึกปลื้มพระทัยทุกครั้งเมื่อมีผู้ชื่นชมความงดงามของผืนแพรพรรณไทย ซึ่งสะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมของชาติสู่สายตาชาวโลก




ด้าน Heart Evangelista และ Hanan Besovic ได้เห็นพ้องว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือราชินีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก” หลังได้ชื่นชมพระฉายาลักษณ์และฉลองพระองค์อันวิจิตร ทั้งจากฝีมือดีไซเนอร์ไทยและผลงานร่วมสร้างสรรค์กับกูตูริเยร์ระดับตำนาน Pierre Balmain ซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้วงการแฟชั่นไทยพัฒนาผลงานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง


“Kraam International Symposium 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายนนี้ โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นอกจากงานเสวนาวิชาการแล้ว ผู้สนใจยังสามารถชมและช้อปสุดยอดผลิตภัณฑ์ผ้าครามและงานคราฟต์กว่า 22 ร้านค้าชุมชนไทยในโซน Kraam Market รวมถึงสัมผัสเสน่ห์ผ้าไทยในนิทรรศการ Global Forum on Arts & Craftsmanship Hands Across Culture ที่จัดแสดงผลงานออกแบบชุดผ้าครามสุดตระการตาโดยแบรนด์ชั้นนำอย่าง SIRIVANNAVARI, ISSUE Thailand, JANESUDA และ WISHARAWISH ณ ชั้น 14 เอ็มทาวเวอร์ (EM Tower) ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cdd.go.th Facebook: ผ้าไทยใส่ให้สนุก









เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมบรรยายในงานเสวนา “Kraam International Symposium 2025” ชูภูมิปัญญาแห่งครามไทย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมบรรยายในงานเสวนา “Kraam International Symposium 2025” ชูภูมิปัญญาแห่งครามไทย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมบรรยายในงานเสวนา “Kraam International Symposium 2025” ชูภูมิปัญญาแห่งครามไทย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมบรรยายในงานเสวนา “Kraam International Symposium 2025” ชูภูมิปัญญาแห่งครามไทย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมบรรยายในงานเสวนา “Kraam International Symposium 2025” ชูภูมิปัญญาแห่งครามไทย
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น