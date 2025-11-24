เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมบรรยายในงานเสวนา “Kraam International Symposium 2025” ชูภูมิปัญญาแห่งครามไทย

“Kraam International Symposium 2025” งานวิชาการระดับนานาชาติ เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแก่วงการผ้าไทย ภายใต้แนวคิด "HANDS ACROSS CULTURE" เพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญาช่างทอท้องถิ่นสู่มุมมองสากล โดยไฮไลต์สำคัญในวันที่สองของการจัดงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมบรรยายพิเศษ ร่วมกับ Heart Evangelista นักแสดงและแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ และ Hanan Besovic แฟชั่นคอมเมนเตเตอร์เจ้าของบัญชี @ideservecouture ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจาะลึก และแนะเคล็ดลับการใช้ “การเล่าเรื่อง” (Storytelling) เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับผู้คนทั่วโลก โดยเน้นย้ำถึงความจริงใจ (Authenticity) การสร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือ และการใช้อารมณ์ขันเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจในอุตสาหกรรมแฟชั่น รวมถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียในการกำหนดทิศทางความเข้าใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมไทยในสายตาชาวโลก
ในตอนหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงเผยว่า “สำหรับข้าพเจ้า สมเด็จย่าคือซอฟต์พาวเวอร์” พร้อมทรงเล่าถึงแรงบันดาลพระทัยจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านสไตล์ที่พระองค์ดำเนินรอยตามเสมอ เมื่อเสด็จฯ ไปต่างประเทศ พระองค์จะทรงผสมผสานเสน่ห์ของผ้าไทยเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัยของตะวันตก และทรงรู้สึกปลื้มพระทัยทุกครั้งเมื่อมีผู้ชื่นชมความงดงามของผืนแพรพรรณไทย ซึ่งสะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมของชาติสู่สายตาชาวโลก
ด้าน Heart Evangelista และ Hanan Besovic ได้เห็นพ้องว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือราชินีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก” หลังได้ชื่นชมพระฉายาลักษณ์และฉลองพระองค์อันวิจิตร ทั้งจากฝีมือดีไซเนอร์ไทยและผลงานร่วมสร้างสรรค์กับกูตูริเยร์ระดับตำนาน Pierre Balmain ซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้วงการแฟชั่นไทยพัฒนาผลงานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
“Kraam International Symposium 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายนนี้ โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นอกจากงานเสวนาวิชาการแล้ว ผู้สนใจยังสามารถชมและช้อปสุดยอดผลิตภัณฑ์ผ้าครามและงานคราฟต์กว่า 22 ร้านค้าชุมชนไทยในโซน Kraam Market รวมถึงสัมผัสเสน่ห์ผ้าไทยในนิทรรศการ Global Forum on Arts & Craftsmanship Hands Across Culture ที่จัดแสดงผลงานออกแบบชุดผ้าครามสุดตระการตาโดยแบรนด์ชั้นนำอย่าง SIRIVANNAVARI, ISSUE Thailand, JANESUDA และ WISHARAWISH ณ ชั้น 14 เอ็มทาวเวอร์ (EM Tower) ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cdd.go.th Facebook: ผ้าไทยใส่ให้สนุก