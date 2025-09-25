SIRIVANNAVARI แบรนด์ไทยหนึ่งเดียวในตารางมิลานแฟชั่นวีค

แบรนด์ SIRIVANNAVARI นำโดยองค์ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แบรนด์ไทยหนึ่งเดียวในตารางมิลานแฟชั่นวีค จัดงานแสดงคอลเลคชั่น Spring/Summer 2026 ‘The Eternal Nautilus’ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้เข้าร่วมในตารางอย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอเสื้อผ้า Ready-to-wear สำหรับผู้หญิงและผู้ชายรวมกว่า 40 ลุค มาจัดแสดงให้ชมในรูปแบบพรีเซนเทชั่นและมินิแฟชั่นโชว์ ณ อาคารประวัติศาสตร์ Palazzo Castiglioni สุดหรูหรา
คอลเลคชั่น Spring/Summer 2026 พาคุณดำดิ่งไปสู่โลกใต้ท้องทะเลอันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและจินตนาการ บรรดาสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ปะการัง คลื่นทะเลยามต้องแสง ความงามเย้ายวนของนางเงือกผู้ลึกลับ และกะลาสีหนุ่มผู้รักการท่องโลก ฤดูกาลนี้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ การพลิกโฉมและอิสรภาพ ที่ถ่ายทอดผ่านแพรพรรณอันพลิ้วไหวอย่างเสรี วับวาวเล่นแสง เส้นวงอันไร้จุดจบของเปลือกหอยนอติลุส ซิลูเอ็ตที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำ รินไหลไปพร้อมกับเลเยอร์ที่มีความโปร่งผ่านการตัดเย็บอันประณีต
องค์ดีไซเนอร์ ทรงถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นบนความยั่งยืน (Sustainability) สู่คอลเลคชั่น Spring/Summer 2026
งานสร้างสรรค์ที่ยกย่องงานฝีมือและภูมิปัญญาไทยอย่างเด่นชัด ด้วยการนำผ้าทอพื้นเมืองย้อมคราม (Thai Indigo) มาออกแบบตัดเย็บ เพื่อถ่ายทอดงานฝีมือยกระดับให้ประจักษ์ทั่วโลก อาทิ ผ้าดอนกอย (Donkoi Model) ผ้าฝ้ายย้อมครามจากธรรมชาติจากกลุ่มช่างฝีมือไทยในจังหวัดสกลนคร งานถักโครเชต์ไหมเส้นใหญ่อันซับซ้อนพิถีพิถัน โดยช่างถักภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตาก รวมไปถึงงานถักนิตติ้ง ที่นำใยผ้าธรรมชาติอย่างใยกัญชงผสมไหม ได้เนื้อผ้านุ่ม เงาประกาย งานฝีมือของช่างมือในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่
ภาพพิมพ์ประจำคอลเลคชั่น คือการนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ มาทำเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิม และพิมพ์ดิจิตัลลงบนผ้า เป็นลวดลายของสัตว์ทะเลอันเริงร่า บ่งบอกถึงหัวใจที่รักธรรมชาติแห่งท้องทะเล ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดรักษ์โลก จากการนำวัสดุเหลือใช้อย่างทุ่นทะเล และแหอวน มาสร้างสรรค์เป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋า
อาภรณ์สำหรับผู้หญิง เผยถึงอิริยาบถสง่างามผ่านกระโปรงมินิสเกิร์ตซิลูเอตร่วมสมัย เดรสกระโปรงเล่นวอลุ่มพลิ้วไหวดั่งแมงกะพรุน ชุดว่ายน้ำบอดี้สูทสีฟลูโอเรสเซ้นส์ แจ๊คเก็ตและเสื้อคลุมสไตล์สปอร์ต และกางเกงเลกกิ้งของนักปั่นจักรยาน ชุดเดรสปักประดับเปลือกหอยทั้งตัวสุดประณีต สีสันที่มาแต่งแต้มมีตั้งแต่โทนสีฟ้า-ขาว สีส้มคอรัล สีย้อมครามแบบไทย สีฟ้าน้ำทะเล ลีน้ำเงินเหลือบมุก ส่วนอาภรณ์สำหรับผู้ชาย คือหนุ่มกะลาสีผู้รักอิสระ การเดินทางท่องโลกและความโรแมนติก เสื้อเชิ้ตกะลาสีแบบฝรั่งเศสดั้งเดิม เสื้อคอเรือ (Boat neck) กางเกงกะลาสี กางเกงขาสั้นรูดเอว คลุมทับด้วยเสื้อโค้ทบางผ้าไนลอนสไตล์สปอร์ต และเสื้อกล้ามถักตกแต่งรูปสัตว์น้ำ
‘The Eternal Nautilus’ เปรียบเสมือนจดหมายรักที่สดุดีแด่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งการสร้างสรรค์ครั้งใหม่และโลกแห่งจินตนาการอันไม่สิ้นสุด
