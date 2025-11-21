xs
พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์ 45 ปี พิจิตรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตรา จัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีบทบาทโดดเด่นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูหัตถกรรมไทยและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก และทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Golden Metamorphosis" ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

วันที่ 21 พ.ย.68 เวลา 19.25 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานครบ 45 ปี และ บริษัท แอตเตอลิเยร์ พิจิตรา จำกัด และทอดพระเนตรงานแสดงแฟชั่นโชว์ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ เฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 4 ชุด และทอดพระเนตรนิทรรศการวิดีทัศน์ และการแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ 45 ปี และ บริษัท แอตเตอลิเยร์ พิจิตรา ซึ่งได้อัญเชิญฉลองพระองค์ ในสมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 องค์ประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ตัดเย็บด้วยผ้าไหมสีดำแต่งแขนด้วยผ้าชาวเขาเผ่าเย้า ฉลองพระองค์ชุดกลางวันตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมห้าซึ่งออกแบบและตัดเย็บ โดยพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ ปักฉลุเป็นลายลูกไม้สานเชื่อมเป็นตะแกรงองค์ในตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่

ออกแบบและตัดเย็บโดยอาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ซึ่งได้อัญเชิญมาจัดแสดง3 องค์ ประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงิน เมื่อครั้งโดยเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งอังกฤษ ณ มหาวิหารเวสต์มินเตอร์ ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี สีส้ม เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา เฮอร์ลีย์ภริยา

ชุดต่อมาฉลองพระองค์ชุดชุดไทยอมรินทร์ สีน้ำตาลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน จัดถวาย ณ พระราชวังเดเชนโชลิงกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง3 องค์ ออกแบบและตัดเย็บโดย พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์พิจิตรา

จากนั้นเสด็จไปประทับบริเวณจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวฑาทิม รักษะจิตร เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวาย หนังสือที่ระลึก ผู้ช่วยศาตราจารย์นาถรพี ตันโซ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์รุ่งฟ้า จากบริษัท ทูบีไคนด์ จำกัด และนางพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอตเตอลิเยร์พิจิตรา จำกัด กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรงานแสดงแฟชั่นโชว์

โดยการแสดงแฟชั่นโชว์และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ 45 ปี จัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีบทบาทโดดเด่นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูหัตถกรรมไทยและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากรุ่นสู่รุ่นของห้องเสื้อพิจิตรา ผ่านการแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าที่หลากหลายและมีความละเมียด

ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Golden Metamorphosis" เพื่อบ่งบอกศิลปะแห่ง "การเปลี่ยนผ่าน" ที่สะท้อนถึงการเติบโต ความแข็งแกร่ง และความละเมียดละไมอย่างงดงาม อันเปรียบเสมือนยุคทอง’ ของผ้าไทยที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบไว้เป็นมรดก โดยสร้างสรรค์ ความงดงามและความแข็งแกร่งเชิงสัญลักษณ์ของ “แมลงสีทอง” ถ่ายทอดการแปรสภาพ (Metamorphosis) โดยนำมาตีความถึงการวิวัฒนาการและการเกิดใหม่ของแบรนด์อย่างลึกซึ้ง หัวใจของคอลเลกชันนี้คือการหลอมรวมสองคู่ตรงข้ามที่ทรงพลัง ระหว่างโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เฉียบคม และความอ่อนช้อยพริ้วไหวแบบเฟมินีน เข้าไว้ด้วยกัน”

ผลงานในคอลเลกชันนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอันงดงาม สร้างเรื่องเล่าผ่านภาพของ “ดักแด้ที่กำลังคลี่ตัวออกสู่ชีวิตใหม่” การเกิดใหม่นี้เปรียบเสมือนความฝันอันแสนงดงาม การเดินทางเหนือจริงที่ทั้งให้เกียรติต่อประวัติศาสตร์ของแบรนด์ และเปิดรับอนาคตที่เปี่ยมด้วยความงามและนวัตกรรม ผ่านการใช้ “สีทอง” ที่แทรกอยู่ทั่วทั้งคอลเลกชันไม่ได้เป็นเพียงการเลือกสี หากแต่คือสัญลักษณ์ของ “ยุคทองแห่งความสำเร็จ” และ “อนาคตอันเจิดจรัส” ที่รออยู่ข้างหน้า

เมื่อจบงานแสดงแฟชั่นโชว์แล้ว พระราชทานช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นางพิจตรา บุณยรัตพันธุ์ เมื่อสมควรแก่เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้การแสดงแฟชั่นโชว์และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ 45 ปี จะเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2568 ที่เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)

















