กระทรวงมหาดไทย พลิกโฉมมรดก “ผ้าครามไทย” เตรียมจัดงาน "Kraam International symposium 2025" เชื่อมโยงเวทีแฟชั่น-หัตถศิลป์ระดับโลก

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี "Kraam International symposium 2025" ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ผ้าย้อมครามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล 2568 บนแนวคิด "HANDS ACROSS CULTURE" ก้าวสำคัญในการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ “ผ้าย้อมครามไทย” สู่เวทีแฟชั่นระดับโลก โดยน้อมนำแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาเป็นแนวทางขับเคลื่อน ชวนชาวไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 19 – 22 พฤศจิกายน 2568 นี้ ณ เอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Kraam International Symposium 2025” เวทีระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าย้อมคราม งานสิ่งทอ และภูมิปัญญาหัตถกรรมของไทย ผ่านการสนทนา ฟอรัมนักคิด การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ และกิจกรรมพบปะเครือข่ายสร้างสรรค์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ตอบโจทย์ตลาดสากลและผลักดัน "ครามไทยสู่ความเป็นเมืองครามโลก" โดยงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น 14 เอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ตลอด 4 วันเต็มของการจัดงาน จะเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ดีไซเนอร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการแฟชั่นและหัตถศิลป์ชั้นนำของโลก เวทีเสวนาจะเต็มไปด้วยมุมมองที่น่าสนใจจากเวทีแฟชั่นระดับโลก โดยจะมีพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 (เฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น) ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ต่อด้วยเวทีเสวนาจากภัณฑารักษ์ระดับโลก เริ่มจากหัวข้อ "มรดกแห่งงานหัตถศิลป์" โดย Béatrice Quette ภัณฑารักษ์จาก Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส ตามด้วย "การถักทออันทรงคุณค่า" โดย Louis Copplestone ภัณฑารักษ์จาก Victoria and Albert Museum กรุงลอนดอน และ "การต่อยอดภูมิปัญญาการย้อมครามแห่งญี่ปุ่น" โดย Kenta Watanabe จาก Watanabe’s Co., Ltd.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 จะเป็นเวทีว่าด้วย “ชุมชนแฟชั่น” (Fashion Community) โดยมีนักออกแบบรุ่นใหม่และตัวแทนผู้นำความคิดเห็นร่วมกันตั้งคำถามต่อบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะภาษาทางสังคมอาทิ DESIGNERS FORUM “เส้นใยแห่งวัฒนธรรม ผ้าย้อมครามในโลกแฟชั่น” ที่ได้ดีไซเนอร์แถวหน้าอย่าง Shone Puipia (โชน ปุยเปีย) และ Philip Huang (ฟิลิป ฮวง) มาร่วมพูดคุย ตามด้วย VOGUE EDITORS FORUM “การแต่งกายสื่อเรื่องราว หัตถกรรม แฟชั่น และมุมมองของบรรณาธิการ” นำโดย คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, Bea Valdes บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้ก ฟิลิปปินส์ และ Desmond Lim บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้ก สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีการถอดรหัสการสื่อสารในโลกดิจิทัลจาก KEY OPINION LEADERS FORUM “ภาษาใหม่ของภูมิปัญญา การบอกเล่าเรื่องราวพื้นถิ่นในดิจิทัล” โดยอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 16 ล้านบัญชี อย่าง Heart Evangelista (@iamhearte) และ Hanan Besovic (@ideservecouture) ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงค็อกเทล ที่จะได้พบปะสังสรรค์กับเครือข่ายนักออกแบบ นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้ที่สนใจงานหัตถกรรมร่วมสมัย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่นี่ คลิก Fashion Community
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 จะเน้นหัวข้อ “โลกของงานหัตถกรรม” (World of Crafts) มีกำหนดการที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ต้นกำเนิดของคราม สู่การร้อยเรียงในผืนผ้า ไปจนถึงการนำเสนอแฟชั่นบนรันเวย์ที่สะท้อนความงามของภูมิปัญญาไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัยและงดงามในระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เจาะลึกองค์ความรู้ผ่านเวทีเสวนาสำคัญ THE WWD MÉTIERS D'ART FORUM ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ครามไทย นิยามใหม่ของความหรูหราระดับโลก" ที่จะมาร่วมถอดรหัสอัตลักษณ์ครามไทยในฐานะมรดกหัตถศิลป์และความหรูหราในระดับสากล โดยมีวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ คุณเศรษฐพงศ์ เผ่าวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร WWD ประเทศไทย คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต แฟชั่นไอค่อนและนักแสดงชื่อดัง คุณศรัณย์ เย็นปัญญา ศิลปินและนักออกแบบแถวหน้าของเมืองไทย และ คุณชารีฟ ลอนา สถาปนิกและดีไซเนอร์ จาก Act of Kindness ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่นี่ คลิก World of Crafts
และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 จะปิดท้ายด้วยมิติของ “ความยั่งยืนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Sustainable Economy) ภายใต้องค์ความรู้การสร้างสินทรัพย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการต่อยอดมรดกครามไปสู่โมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระดับชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ กับเวทีเสวนาในหัวข้อ "จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินทรัพย์เศรษฐกิจโลก" โดย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร The Standard คุณวิชดา สีตกะลิน ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ กลุ่มธุรกิจสินค้าผ้าตกแต่งบ้านของ จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) คุณไชยยง รัตนอังกูร ประธานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เวทีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้กับพลังของนักออกแบบไทยผ่าน FTFD สมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทย ซึ่งจะเป็นการรวมตัวของแบรนด์ไทยชั้นนำ อาทิ CHAI GOLD LABEL, FAH CHAK, IRADA, ISSUE, JANESUDA, MILIN และ WISHARAWISH ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์ และพลาดไม่ได้กับ เวทีเสวนา "งานสร้างสรรค์ระดับสากลจากมรดกแห่งชุมชนไทย" ซึ่งเป็นกรณีศึกษาจาก Vogue Gala โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้ก ประเทศไทย คุณวีกฤษฏ์ พลาฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Norse Republics และ คุณโสภาวดี เพชรชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Club 21 Thailand ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่นี่ คลิก Sustainable Economy
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศักยภาพผ้าย้อมครามไทยสู่สายตาชาวโลกในงาน "Kraam International symposium 2025" ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น 14 เอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้บน www.personnel.cdd.go.th Facebook: ผ้าไทยใส่ให้สนุก หรือสมัครเข้าร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง คุณอริษา ชุมมา โทร. 064 078 6808 คุณกัญญ์ณสิษฐ์ พฤกษธาราวิทยา โทร. 082 345 3650 และ คุณกัลยวรรณ จันทร์ท้วม โทร. 080 980 9910