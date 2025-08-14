เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเป็นประธานงาน Symposium พร้อมพัฒนาผ้าไทยสู่สากล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการ Symposium การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 “Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026” ในวันที่ 13 ส.ค. 68 ณ EMSKYE ชั้น 14 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
โอกาสนี้ พระองค์ทรงบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” ร่วมกับ กุลวิทย์ เลาสุขศรี บก.บห.นิตยสารโว้ก ประเทศไทย และธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยมีพระดำรัสถึงเนื้อหาในหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 6 พระนิพนธ์เล่มล่าสุดที่จะเป็นคู่มือและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “อนาคตแห่งแฟชั่น : สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” (Future Fashion: Creative Innovation for Sustainability)
นอกจากนี้ ยังได้มีพระดำรัสถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ อันเป็นไปตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติ โดยชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและสะท้อนความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่การแต่งกายในเวลากลางวัน (Daywear) ไปจนถึงชุดราตรี (Eveningwear) ทั้งยังเชื่อมโยงกับหัตถศิลป์ของช่างทอผ้าและเครื่องประดับไทยอย่างถูกต้องตามแบบแผนแต่โบราณ ทั้งนี้ ทรงมีพระประสงค์ให้ชุดไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเทียบเท่ากับกิโมโน สาหรี่ หรือกี่เพ้า เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสุภาพสตรีจากประเทศไทย
สำหรับหนังสือ “Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026” สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “อนาคตแห่งแฟชั่น : สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” (Future Fashion: Creative Innovation for Sustainability) โดยฤดูกาลนี้ยังตอกย้ำถึง “ความมหัศจรรย์แห่งเส้นใย” ทั้ง 12 ชนิด ตั้งแต่เส้นไหม จนถึงเส้นใยกัญชง ซึ่งธรรมชาติมอบให้เป็นของขวัญมาพร้อมกับพืชพรรณพื้นถิ่น กระทั่งกลายมาเป็นสีย้อมสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ผ่านโทนสีจาก 4 เทรนด์หลักได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเฉดสีน้ำตาลที่พบได้เมื่อ “พินิจ – ชีวิต” (The Grounded Naturalist) เฉดสีน้ำเงินที่ชวนให้ “อิสรชน – ผจญภัย” (The Free Spirit Adventurer) เฉดสีแดงที่เชื้อเชิญไป “รอนแรม – ลึกลับ” (The Enigmatic Wanderer) และเฉดสีชมพู-เขียวของผู้มีใจอยาก “กรุยทาง – สร้างฝัน” (The Dynamic Trailblazer)
เมื่อผนวกรวมกับวัสดุยั่งยืน 12 ชนิดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับตอบโจทย์ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นไหมจนถึงเส้นใยกัญชง ร่วมกับเทคนิคหัตถกรรมทั้ง 6 แบบ จากวิธีมัดหมี่ ยกดอก บาติก ฯลฯ อันเป็นภูมิปัญญาในการทอผ้าอันสลับซับซ้อนและให้ผลลัพธ์งดงามที่ส่งต่อกันมาหลายพันปีในอารยธรรมมนุษย์ ซึ่งความช่างคิดไม่หยุดค้นสิ่งใหม่ๆ ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมผ้า 4 แบบอันน่าทึ่ง จากผ้าใยกัญชงทอลายสองที่ทนทานกว่าผ้าฝ้ายเดนิมทอปกติ หรือการผสมผสานเทคนิคการทอของไทยกับอังกฤษจนได้เป็นผ้าไทยทวีดเปี่ยมเอกลักษณ์ ไปจนถึงผ้าที่นำวัสดุเหลือใช้มาแต่งเติม ล้วนแสดงศักยภาพของหัตถศิลป์และความยั่งยืนที่เดินเคียงคู่สู่การเป็นแฟชั่นแห่งอนาคตได้
นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปผู้สนใจหนังสือ Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026 สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลได้ทาง https://online.fliphtml5.com/rnqjs/dbjs/#p=1