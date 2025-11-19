DIESEL กลับมาเขย่าวงการแฟชั่นไปกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด

อัปเลเวลลุคของคุณให้เท่กว่าเดิมเมื่อ Timedeco (ไทม์เดคโค) ผู้นำด้านนาฬิกาแฟชั่นที่ครองใจสายแฟมานานกว่า 25 ปี กลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้งกับการเปิดตัว “DIESEL” แบรนด์ดังจากอิตาลีที่มาพร้อมความเท่แบบไม่ซ้ำใคร จัดเต็มทั้ง นาฬิกาและแอ็กเซสเซอรี่สุดล้ำ เอาใจสายแฟให้สนุกกับการช้อปแบบไม่มีที่สิ้นสุด!
DIESEL คือสัญลักษณ์ของความกล้าในการแตกต่าง — แบรนด์ที่ท้าทายกรอบของ “ลักชัวรี” แบบเดิมๆ ด้วยดีไซน์ วัสดุ และเทคโนโลยีสุดล้ำ พร้อม DNA ที่โดดเด่นในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากแสดงตัวตนอย่างอิสระไม่เหมือนใคร
โดยครั้งนี้ Timedeco ยังยกทัพนาฬิกาแบรนด์แฟชั่นระดับโลกมาจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น Michael Kors, Emporio Armani, Fossil และอีกมากมาย พร้อมเปิดตัว คอลเลกชันใหม่ล่าสุด Fall/Winter 2025 ให้เหล่าสายแฟได้อัปเดตเทรนด์ก่อนใคร! พบกับ Pop-up สุดชิคได้ที่ Living Hall 3rd Floor, Siam Paragon ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2568 สายแฟตัวจริงต้องไม่พลาด!