เตรียมเติมไอเดียแฟชั่น รับลมร้อนปี 2026 ด้วยซิลลูเอตที่เบาสบาย

“เอ็มโปริโอ อาร์มานี” (Emporio Armani) คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านอารมณ์และความรู้สึกที่แปลกใหม่ เมื่อหวนคืนสู่เมืองหลวงหลังกลับจากการเดินทาง เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่ความทรงจำจากการเดินทางจะเริ่มจางหาย ซึ่งทำให้ชีวิตประจำวันกลับเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอิสรภาพและความเบาสบายที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
คอลเลกชัน RITORNI สะท้อนถึงการหวนคืนสู่บ้าน ด้วยซิลลูเอตที่เบาสบาย โทนสีนิวทรัล และการผสมผสานดีไซน์ระหว่างความเป็นชายและหญิงอย่างลงตัว ในของสไตล์อาร์มานีที่ตีความผ่านมุมมองของเอ็มโปริโอ แบรนด์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากหลากหลายวัฒนธรรม เช่น ผ้าอิกัตถูกนำมาตัดเย็บเป็นกางเกงขาบานที่แคบลงบริเวณข้อเท้า เสริมด้วยดีเทลการผูกแบบกิโมโนและเข็มขัดโอบิ
รวมถึงหมวกถักราเฟียขนาดเล็ก กระเป๋าสไตล์นอแมด รองเท้าแตะส้นแบนปลายแหลม ทุกชิ้นล้วนชวนให้นึกถึงสถานที่ไกลๆ ที่ยังคงชัดเจนในความทรงจำ ซึ่งค่อยๆ จางลงเมื่อผสมผสานเข้ากับไอเท็มในตู้เสื้อผ้าในเมืองใหญ่ ทั้งแจ็กเกต เสื้อโค้ทยาว พาร์กา ชุดนอน ชุดจั๊มสูท และกระโปรงสั้น ให้ซิลลูเอตที่พริ้วไหวและเต็มไปด้วยพลัง แต่ยังคงความสง่างาม และปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นด้วยสีสันที่เปลี่ยนจากสีเบจไปเป็นสีดำ ผ่านโทนเย็นแบบนิวทรัลที่แต่งแต้มด้วยสีเทาแร่
โดยคอลเลกชันนี้เสื้อกั๊กถือเป็นผลงานชิ้นเด่นที่ปรากฏในรูปแบบหลากหลาย ขณะที่การแต่งกายแบบคลาสสิกได้รับการตีความใหม่ ก่อนจะปิดท้ายด้วยชุดราตรีโปร่งทำจากผ้าไนลอนเบาพิเศษ นี่คือแนวคิดการแต่งกายที่ทั้งเป็นธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยแม่นยำในทุกรายละเอียด