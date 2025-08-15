20 ปี Kuromi คาแรกเตอร์สุดจี๊ด กับความหวานซ่าฉบับพังก์พาสเทล

เจลลี บันนี (Jelly Bunny) เผยโฉมคอลลาบอเรชันแห่งปี ที่ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปีของ Kuromi คาแรกเตอร์กวนสุดคูลจาก ซานริโอ (Sanrio) ที่ครองใจแฟนๆ ทั่วโลก สู่คอลเลกชันพิเศษ Jelly Bunny ♡ Kuromi Collaboration Collection 2025 ถอดสูตรไอคอนิกฉบับโกธิคและเสน่ห์ความซ่าเฉพาะตัว ผ่านแฟชั่นไอเทมในสไตล์เจลลี บันนี โดยมี แอลลี่-อชิรญา นิติพน และ เชอแตม-ณมน สวาทยานนท์ พร้อมด้วย โทมัส-ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ และ ก้อง-ก้องภพ จิโรจน์มนตรี ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ซุกได้อย่างลงตัว
คอลเลกชันนี้รวมพลังความคิวท์ และความซ่าไว้ด้วยกัน ผ่านแรงบันดาลใจจากบรรยากาศงานวันเกิดในธีมสปูคกี้สุดน่ารัก (Midnight Wish) ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายโกธิคพาสเทล ไม่ว่าจะเป็นเค้กก้อนใหญ่ตกแต่งแถบลูกไม้ ล้อมรอบด้วยขนมแฟนซีหลากสี พร้อมจับคู่เฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kuromi อย่าง สีดำ สีชมพู สีม่วงมาร์ชแมลโลว์ สีเขียวมินต์ และครีมบัตเตอร์ ถ่ายทอดผ่านดีไซน์แฟชั่นที่สนุก สดใส และแสบอย่างมีสไตล์ โดดเด่นด้วยลายพิมพ์ที่หลุดมาจากสมุดสูตรขนมหวาน อย่าง เกล็ดน้ำตาลและคัพเค้กบนสเวตเตอร์ครอปสั้น เสริมด้วยลายทางสีลูกกวาดบนเชิ้ต, เสื้อครอปแขนพองลายโพลกาดอท, เดนิมกระโปรงสั้นตกแต่งด้วยโบว์ด้านข้าง ไอเทมลิมิเต็ดโทนสีดำ เช่น เสื้อแขนยาวขลิบขอบม่วงราสเบอร์รี่ปักลาย Kuromi และไฮไลต์อันเป็นซิกเนเจอร์ของ Kuromi จัมพ์เปอร์แขนกุดแต่งฮู้ดหมวกหูแหลม จับคู่กับยีนส์ขาสั้นตกแต่งกระเป๋าด้วยโลโก้เจลลี บันนี
ตามมาด้วยไอเทมกระเป๋า รองเท้า และแอคเซสซอรี่ อาทิ กระเป๋าสะพายข้างหน้า Kuromi กระเป๋าเฟอร์นุ่มฟูสีม่วง หรือไอเทมฮิตอย่างแพลตฟอร์มพิมพ์ลายโมโนแกรม Kuromi ในสีโมโนโทน, แซนเดิลกลิตเตอร์แต่งหน้า Kuromi ปิดท้ายด้วยไฮไลต์ติดดาว อย่าง หมวกหูแหลมสีดำซิกเนเจอร์ประจำตัว Kuromi