สิ้นตำนานแฟชั่นโลก ‘จอร์โจ อาร์มานี’ เสียชีวิตในวัย 91 ปี ทิ้งมรดกความสง่างามนิรันดร์

ตำนานแฟชั่นอิตาลี จอร์โจ อาร์มานี ราชาแห่งอาณาจักรไลฟ์สไตล์หรู ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 91 ปี “ท่ามกลางคนที่รัก” ตามแถลงการณ์ของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
“ด้วยความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้ กลุ่มอาร์มานีประกาศการจากไปของผู้สร้าง ผู้ก่อตั้ง และพลังขับเคลื่อนอันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเรา: จอร์โจ อาร์มานี” บริษัทระบุในแถลงการณ์
อาร์มานีถือเป็นดีไซเนอร์ร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงที่สุด เขาเปิดแฟชั่นเฮาส์ในมิลานเมื่อปี 1975 ก่อนจะก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว และต่อมาได้กลายเป็นผู้ออกแบบชุดให้เหล่าดารา
พิธีศพจะจัดขึ้นแบบส่วนตัว แต่ประชาชนสามารถเข้าร่วมไว้อาลัยได้ในห้องพิธีศพที่จะเปิดในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่เมืองมิลาน
“คุณอาร์มานี หรือ Il Signor Armani ตามที่พนักงานและผู้ร่วมงานเรียกด้วยความเคารพและชื่นชมมาโดยตลอด ได้จากไปอย่างสงบ ท่ามกลางครอบครัวและคนที่รัก” บริษัทระบุ
“เขาไม่เคยหยุดนิ่งจนถึงวาระสุดท้าย ทำงานจนถึงวันสุดท้าย ทุ่มเทให้กับบริษัท คอลเลกชัน และโครงการอีกมากมายทั้งที่ดำเนินอยู่และในอนาคต”
ก่อนหน้านี้ อาร์มานีได้ยกเลิกโชว์เสื้อผ้าผู้ชายในมิลานปีนี้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ และพลาดการเข้าร่วมงานโชว์ Armani Prive ที่ปารีสตามคำสั่งแพทย์
“ในรอบ 20 ปีของ Armani Prive นี่เป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้อยู่ปารีส” เขาระบุในแถลงการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม “แพทย์แนะนำให้พักผ่อนมากขึ้น แม้ผมจะรู้สึกว่าตัวเองพร้อมก็ตาม”
เขายังย้ำว่าได้ “ติดตามและกำกับดูแลทุกรายละเอียดของโชว์จากระยะไกล” และยืนยันว่า “ผมได้อนุมัติและเซ็นรับรองทุกสิ่งที่คุณจะได้เห็น”
ตำนานแฟชั่นรายนี้ถูกยกเครดิตว่าเป็นผู้คิดค้นแฟชั่นบนพรมแดง แต่ก็ยังแตกไลน์ไปสู่กลุ่มวัยรุ่นและราคาจับต้องได้มากขึ้นผ่าน Emporio Armani รวมถึงขยายสู่ธุรกิจโรงแรมหรู
การเสียชีวิตของเขามาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแบรนด์ในชื่อของเขาเอง
อเลสซานโดร จูลี รัฐมนตรีวัฒนธรรมอิตาลี เป็นผู้นำในการไว้อาลัย ยกย่องว่าอาร์มานีคือ “บุคคลสำคัญในวัฒนธรรมอิตาลี ผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนความสง่างามให้กลายเป็นภาษาสากลได้”
“สไตล์อันเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมของเขาได้กำหนดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างแฟชั่น ภาพยนตร์ และสังคม ทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนในวัฒนธรรมร่วมสมัย” เขากล่าว
“เขาไม่เพียงเป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่น แต่ยังเป็นทูตผู้ยอมรับกันทั่วโลกในฐานะตัวแทนของอัตลักษณ์อิตาลีอีกด้วย”